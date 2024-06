Baseballer des TSV Landsberg laden zu Benefizturnier ein

Die Landsberg Crusaders richten ein besonderes Softball-Turnier aus. Statt Punkten werden Spenden für die IWL gesammelt.

Am Samstag, 29. Juni, findet im 3C-Sportpark in Landsberg ein nicht-alltägliches Benefizturnier statt, zu dem die Landsberg Crusaders, das Baseball-Team des TSV Landsberg, einlädt. Beim IWL-Summercup treten mehrere Hobby-Mannschaften ab 10 Uhr bei einem Softball-Turnier an: Dann geht es aber nicht um Punkte, sondern um Spenden, die den IWL-Werkstätten für Menschen mit Behinderung zugutekommen. Organisiert vom TSV Landsberg, den Crusaders und der IWL, verspricht dieses Event ein Tag voller Action, Spaß und Solidarität zu werden.

Turnierbeginn ist am Samstag um 10 Uhr

Neben den sportlichen Wettkämpfen erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit kulinarischen Angeboten und Unterhaltung für die ganze Familie. Der IWL-Summercup ist nicht nur ein sportliches Highlight, sondern auch eine wichtige Benefizveranstaltung, die das soziale Engagement der Region hervorhebt. „Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer und Besucher, die gemeinsam diesen besonderen Tag feiern und die IWL-Werkstätten unterstützen“, so Christian Butschkau von den Landsberg Crusaders. Turnierbeginn ist am Samstag um 10 Uhr. (AZ)

