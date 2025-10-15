In Greifenberg gibt es Ärger mit einer Baustelle neben dem Rathaus

Seit 2022 gibt es im Zentrum von Greifenberg, neben dem Rathaus, eine große private Baustelle und nunmehr gibt es auch großen Ärger darüber. Dr. Karlheinz Kiefer brachte die Sache jetzt mit einem Antrag auf die Tagesordnung der jüngsten Gemeinderatssitzung. Der Architekt des Bauherrn hatte dabei dem Gremium etliches zu erklären und musste sich teilweise heftige Vorwürfe anhören. Die Baumaßnahmen in der Hanglage südlich der Hauptstraße haben, so war in der Sitzung zu hören, auch auf dem Rathaus-Grundstück einen Flurschaden angerichtet, weitere Probleme werden nicht ausgeschlossen.

Die Beschreibung „Panzerwiese“ für den aktuellen Zustand auf der Wiese am Rathaus griff sogar der Architekt des bauenden Nachbarn der Gemeinde auf. Diese „Panzerwiese“ war seiner Darstellung nach entstanden, weil die Baufirma einen größeren Bagger einsetzte, „dafür möchte ich mich entschuldigen“, sagte der Planer.

Zur Kellerabdichtung mussten Spundwände gesetzt werden

Derzeit werde bei dem Bauvorhaben der zweigeschossige Keller abgedichtet, um zu verhindern, dass Schichtwasser eintritt. Von der Innenseite her sei dies nicht gelungen, deshalb müsse von außen abgedichtet werden. Dafür wurden zunächst Spundwände geschlagen - und zwar in Richtung des Rathauses, wobei die Boule-Bahn und eine Grünfläche in Mitleidenschaft gezogen wurden. Diese werde man natürlich wiederherstellen, versicherte der Architekt.

Er stellte auch vor, wie die Außenflächen zur Hauptstraße hin gestaltet werden sollen - dies auch vor dem Hintergrund der Gestaltungsvorstellungen der Gemeinde im Rahmen der Ortskernsanierung. So werde nun auf einen Carport vor dem Haus verzichtet, die dem Rathaus zugewandte Fassade mit einem Spalier bepflanzt, ein Zaun mit Lärchenlatten gesetzt und Wärmepumpe und Mülltonnenhäuschen werden mit Holz verkleidet, nannte er als Beispiele. Die Sanierungsberaterinnen der Gemeinde sähen diese Planung jedoch kritisch, merkte Bauamtsleiterin Sophie Lübbeke an: Die Wärmepumpe und das Müllhäuschen würden das Grundstück „massiv“ abriegeln: „Wir wollen, dass sich der Gartenbereich öffnet und nicht abschottet“, erklärte sie.

Gemeinderat will etwaige Schäden begutachtet haben

Das Hauptthema sei aber der „massive Eingriff“ auf das Grundstück der Gemeinde, machte Zweiter Bürgermeister Hagen Adler klar. Die Gemeinde hatte dem Bauherrn eine 45 Quadratmeter große Aufstellfläche für einen Kran gestattet. Auf den weitergehenden Eingriff auf das Gemeindegrundstück zielte der Antrag von Karlheinz Kiefer ab: Er forderte, einen Gutachter zu beauftragen, der eventuelle Schäden, die durch die Bohr- und Erdarbeiten entstanden sind, zu dokumentieren, die dann behoben werden müssten. „Das völlig zerstörte Rasengrundstück mit der Boule-Bahn“ müsse der Bauherr von einem Gartenfachbetrieb wiederherstellen lassen. Außerdem befürchtet Kiefer, dass durch die Spundwände Grundwasser umgeleitet wird. Bernhard Heinemann wollte auch einen Hangrutsch nicht ausschließen, wenn durch das neue Bauwerk die untertägigen Wasserströme umgeleitet würden. Kiefers Antrag wurde einstimmig beschlossen.

Zuvor hatte Roman Albrecht den Bauherrn massiv kritisiert: Es sei „dreist und frech“ gewesen, über die zuvor zugestandene Kranaufstellfläche Platz zu beanspruchen. Der Bauherr solle jetzt schauen, dass er fertig werde und er müsse für die von ihm genutzte Fläche eine Nutzungsvereinbarung mit Pacht abschließen, so Albrecht weiter.

Baurechtlich gibt es an dem Bauvorhaben neben dem Rathaus hingegen nichts zu beanstanden, informierte Bauamtsleiterin Lübbeke über entsprechende Einschätzungen des Landratsamts. Der Bauherr hatte 2022 die Genehmigung zur Errichtung eines Kellerabgangs, zur Sanierung der Kellerwand und zu einer Hangsicherung erhalten. Mittels Tektur wurde später auch ein Palmenkeller beantragt.