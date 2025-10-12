Bayerisches Gebäck unter Palmen: Drei Landsberger wollen die Breze auf Teneriffa groß herausbringen

Teneriffa. Das klingt nach Sonne, Sand und Meer. An traditionelles bayerisches Gebäck denkt wohl kaum ein Reisender, der die vier Flugstunden auf die spanische Insel auf sich nimmt. Lucca Kerner (32), David Holzmann und Dominik Sirch (beide 31) aus Landsberg wollen das nun ändern. „Die Seele Bayerns mit dem Herz des spanischen Kaffees verschmelzen“, so lautet das Motto auf der Website ihrer Laugenbäckerei „Brezelita“. Die Backstube mit Café befindet sich mitten in Santa Cruz, der Hauptstadt Teneriffas. Das Flair erinnert an die modernen Coffee-Shops in der Münchner Maxvorstadt: modern und simpel. Neben Klassikern wie Butterbrezen, kann man sich auch auf ausgefallenere Kreationen wie ein „Croissant Bavaro Pistacho” einlassen. Also ein Laugencroissant mit Pistaziencreme. Doch wie kommt man auf die Idee, bayerisches Gebäck unter Palmen zu servieren?

So sieht das Brezelita Café in Santa Cruz Teneriffa von außen aus. Foto: Brezelita

Von der kleinen kulinarischen Lücke zur großen Idee

Angefangen hat alles mit schlechtem Kaffee. „Auf den Kanaren gibt es einfach keinen guten Milchkaffee und Brezen gibt es nur vom Discounter. Das war für uns immer ein Aufreger“, erzählt Lucca Kerner im Gespräch mit unserer Redaktion. Was als kleine kulinarische Lücke begann, wurde schnell zur großen Idee. Mittlerweile beschäftigen die Schulfreunde aus Landsberg vier Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in dem selbst renovierten Lokal. Brot und Süßgebäck wird direkt vor Ort nach eigenem Rezept hergestellt. Nur die Brezen beziehen sie aus Kostengründen noch von einer deutschen Großbäckerei. Das Laugengebäck selbst zu backen, rechne sich bisher nicht. „Aber es wäre natürlich toll, wenn unsere Brezen irgendwann mal aus Landsberg kommen“, sagt David Holzmann.

Lucca Kerner (links) und David Holzmann werden im Café selbst zu Baristas. Foto: Brezelita

Im Netz häufen sich Rezensionen von begeisterten Gästen. Die meisten deutschsprachige Touristen. Sie freuen sich über ein Stück Heimat in der Fremde. Alteingesessene Einwohnerinnen und Einwohner von Santa Cruz würden zwar ihre „bocadillos“ – ein typisch spanisches Sandwich mit Schinken, Tomate und Käse – bevorzugen, aber auch die Einheimischen lassen sich für das bayerische Gebäck begeistern. „Unser Ziel ist es, den Tinerfenos (Anmerkung der Redaktion: Einwohner Teneriffas) zu zeigen, dass Brot mehr sein kann als nur Weißbrot. Und solange nicht zu viel Salz auf den Brezen ist, funktioniert das auch ganz gut“, sagt Kerner und schmunzelt. Besonders gut komme die Butterbreze und der Cappuccino bei den Einheimischen an.

Die Bäckerei ist das zweite Projekt der Landsberger

„Brezelita“ ist nicht das einzige Unternehmen, das die Schulfreunde an dem beliebten Urlaubsziel führen. Bereits während der Pandemie entwickelten sie ein Co-Living-Konzept über das unsere Redaktion berichtete. Ihr Hostel „Maraya“ kombiniert Freizeit und Co-Working-Space und ist damit vor allem im Winter ein Reiseziel für digitale Nomaden. Das Geschäft läuft gut. Das Ende der Corona-Pandemie habe dem Konzept der „Workation“ keinen Abbruch getan. Inzwischen setzen die Landsberger noch mehr auf Nachhaltigkeit. Eine neue Wasseraufbereitungsanlage soll die Zukunftsfähigkeit von „Maraya“ sichern.

Von der Hotellobby am Meer in die Backstube in der Stadt ist es ein längerer Weg. Über die Vereinbarkeit der beiden Geschäftsmodelle berichtet Kerner: „Das macht die Zusammenarbeit mit unseren Freundinnen und unserer Familie möglich. Alle packen mit an.“ Während sich Sirch, Holzmann und ihre Partnerinnen vor allem auf das Co-Living konzentrieren, kümmern sich Kerner und sein Bruder um das Café in der Stadt. Der Traum der Jungs aus Landsberg ist also mittlerweile zu einem kleinen Familienbetrieb geworden.

Der Innbereich des Brezelita Cafés auf Teneriffa. Foto: Brezelita

Für das Trio aus Bayern ist der Wunsch vom Auswandern wahr geworden. Kerner und Sirch wollen erstmal auf der Insel bleiben und weiter an Bäckerei und Co-Living-Space arbeiten. Holzmann und seine Partnerin zieht es hingegen langsam zurück in die Heimat, um hier neue Projekte in Angriff zu nehmen. Dieses Mal soll es in eine andere Richtung gehen. Nach Jahren in der Hotellerie und Gastronomie will Holzmann sein Design-Studium zum Einsatz bringen. Trotzdem werde er immer wieder für mehrere Wochen nach Teneriffa zurückkehren. Alleine schon wegen der Surf-Live-Balance.