Bayerpartei hat jetzt einen Ortsverband in Landsberg

Die Bayernpartei hat nun auch einen Ortsverband in Landsberg. Bei der Gründungsversammlung im Gasthaus „Zum Mohren“ wurde Kurt Wacker ohne Gegenstimme zum Vorsitzenden gewählt. Dem Kreisrat und Mitglied des Seniorenbeirats der Stadt steht Julian Noll als Stellvertreter zur Seite. In das Amt des Schriftführers und des Kassenwarts wurden Helmut Schneider und Andreas Vogt gewählt. Das teilt die Bayernpartei in einer Presseerklärung mit.

In seinem Grußwort als neugewählter Vorsitzender betonte Wacker, das Ziel müsse sein, bei der Kommunalwahl 2026 in den Stadtrat einzuziehen und die Sitze im Kreistag wahrnehmbar zu erhöhen. Seiner Wahrnehmung nach gibt es im Stadtrat keine echte konservative politische Kraft. Bei den Bauvorhaben der Stadt sieht Wacker massive Fehlplanungen, unter anderem beim Neubau der Schlossbergschule.

Neuer Vorsitzender kritisiert den „grünen Zeitgeist“

An der Kreispolitik kritisierte Wacker unter anderem, dass sich auch vermeintlich konservative Kreisräte dem grünen Zeitgeist unterordnen. Er fordert, dass bei allen Entscheidungen der Vorteil und Gewinn der Kreisbürger an erster Stelle stehen muss. Als Beispiel, wo das Prinzip in eklatanter Weise durchbrochen wurde, nannte er explizit das freiwillige Engagement des Landkreises in der kommunalen Entwicklungshilfe und der Klimaagentur. „Das ist den Kreisbürgern nicht zu vermitteln und man braucht eine politische Kraft die das anspricht.“

Kreisvorsitzender Anton Baur zeigte sich zufrieden, 79 Jahre nach der Gründung der Bayernpartei, nun auch in Landsberg einen Ortsverband aus der Taufe gehoben zu haben. Baur sieht in der Gründung des Landsberger Ortsverband einen gesellschaftlichen Trend bestätigt, dass die Gesellschaft sich wieder mehr echte konservativ geprägte politische Lösung wünscht. Als Erfolg sieht er das Agieren der Bayernpartei auf Kreisebene, den Neubau des Landratsamts im Landsberger Osten zu verhindern.

Markus Wagner will als Landratskandidat für die Bayernpartei antreten

Auch der Bezirksvorsitzende Markus Wagner gratulierte dem neuen Vorstand. In seinem Grußwort kritisierte er scharf die Bundespolitik der vergangenen Jahre als auch die der neuen Regierung. Er sieht in der Verteuerung der Energie und der damit einhergehenden Deindustrialisierung einen zunehmenden Wohlstandsabbau. Der weitere Ausbau von Windkraft ist für Wagner die falsche Zielsetzung, richtig wäre nach seiner Analyse den Ausbau der Speichertechnologie zu priorisieren. Am Ende seiner Rede kündigte Markus Wagner an, als Kandidat für die Wahl zum Landrat des Landkreises Landsberg am 8. März 2026 für die Bayernpartei zur Verfügung zu stehen. (AZ)