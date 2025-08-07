Bayernpartei gründet Ortsverband Lechrain

Die Bayernpartei hat den neuen Ortsverband Lechrain gegründet. Laut der Bayernpartei führe die steigende Unzufriedenheit mit den etablierten Parteien zu einem starken Zulauf an neuen Mitgliedern. „Es freut mich ganz besonders, dass wir nur eine Woche nach der Neugründung des Ortsverbandes Landsberg Stadt nun auch einen Ortsverband Lechrain gründen können“, so Markus Wagner, Bezirksvorsitzender der Bayernpartei in Oberbayern.

Einstimmig wurde Hermann Dempfle aus Rott im Denklinger BVZ zum Vorsitzenden des neuen Ortsverbandes gewählt. Martin Schuster aus Leeder, Julian Noll aus Utting sowie Maxi Köpf aus Apfeldorf ergänzen die Vorstandschaft. Besonders erfreut zeigt sich Wagner darüber, dass sich gerade auch junge Bürgerinnen und Bürger für ein Engagement in der Bayernpartei begeistern und auf kommunaler Ebene wirken wollen.

Bayernpartei stellte sich gegen den Bau des Lechkiesels in Landsberg

In seiner Antrittsrede sprach Dempfle davon, dass die Bayernpartei im Landkreis auf dem besten Wege sei, stärker als bisher in Erscheinung zu treten. Dabei verwies er beispielsweise auf den Antrag der Fraktion der Bayernpartei im Kreistag, der Voraussetzung dafür gewesen sei, dass der Erweiterungsbau des Landratsamtes erfolgreich durch den Willen der Wähler verhindert werden konnte. „Den Wasserkopf an Bürokratismus und Verwaltung, der für jeden einzelnen Bürger mehr Scherereien als Nutzen bringt und zudem ja auch bezahlt werden will, einzudämmen und wo es geht zu reduzieren, wird einer der Schwerpunkte im Kommunalwahlkampf sein“, so Dempfle weiter.

Laut Kreisvorsitzendem Anton Baur aus Egling sei es ein weiteres Ziel der Bayernpartei im Landkreis, die Wasserkraftwerke an den Lechstaustufen, aufgrund der bald auslaufenden Verträge mit EON, in staatliche Trägerschaft zu überführen, um den Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis eine gesicherte und saubere Energiegewinnung zu sichern. (AZ)