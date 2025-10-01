Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Bei einem Platzregen auf der B17 bei Hurlach ereignet sich ein Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Hurlach

Auffahrunfall nach Platzregen auf der B17 bei Hurlach

Ein Autofahrer muss bremsen und verliert die Kontrolle über seinen Wagen. Es kommt zum Zusammenprall mit einem anderen Fahrzeug.
    • |
    • |
    • |
    Bei einem Platzregen auf der B17 bei Hurlach ereignet sich ein Auffahrunfall mit hohem Sachschaden.
    Bei einem Platzregen auf der B17 bei Hurlach ereignet sich ein Auffahrunfall mit hohem Sachschaden. Foto: Friso Gentsch/dpa (Symbolbild)

    Hoher Sachschaden und ein Leichtverletzter sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmittag auf der B17 bei Hurlach ereignet hat. Ursache war ein Platzregen, bei dem ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte.

    Nach Angaben der Polizei war ein 33-Jähriger aus dem Landkreis Augsburg mit seinem Pkw auf der B17 in südlicher Fahrtrichtung unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 55-jähriger Mann aus dem Landkreis Augsburg. Aufgrund eines einsetzenden Platzregens bremste der 33-Jährige sein Fahrzeug etwas ab. Der 55-Jährige bremste ebenfalls ab, verlor dabei jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr auf den Wagen vor ihm auf.

    Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde der 33-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro. Das Fahrzeug des 55-Jährigen musste abgeschleppt werden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden