Hoher Sachschaden bei Unfall auf der B17 bei Hurlach

Hoher Sachschaden ist am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall auf der B17 bei Hurlach entstanden. Zwei Autos kollidieren beim Überholen.

Wie die Polizei meldet, fuhr eine 46-jährige Landsbergerin gegen 19.40 Uhr mit ihrem Pkw auf der B17 nahe Hurlach in Richtung Landsberg. Sie wollte einen Lastwagen überholen, übersah dabei jedoch einen von hinten kommenden, ebenfalls überholenden 46-Jährigen aus der Schweiz.

Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Dabei wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt. Im Pkw des Schweizers befand sich eine schwangere Frau als Beifahrerin. Diese und die Unfallverursacherin kamen laut Polizeibericht zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Landsberg. Der Gesamtschaden an den Pkws wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. (AZ)