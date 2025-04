Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Am Freitagnachmittag ist es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Pkw gegen 15.35 Uhr die Verbindungsstraße von Scheuring in Richtung Kaufering. An der Kreuzung zur Staatsstraße 2027 missachtete er das Stopp-Schild und fuhr in die Kreuzung ein.

Er übersah dabei aufgrund der tief stehenden Sonne einen aus westlicher Richtung ankommenden, 20-jährigen Motorradfahrer, heißt es im Polizeibericht. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Motorradfahrer so schwer verletzt wurde, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum geflogen wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, so die Polizei. (AZ)