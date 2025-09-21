Motorradfahrer aus dem Kreis Landsberg stürzt und verletzt sich schwer

Schwer verletzt hat sich ein Mann aus dem Landkreis Landsberg, der am Samstagabend in Peiting mit seinem Motorrad gestürzt ist.

Wie die Polizei meldet, befuhr der 39-Jährige gegen 20.45 Uhr die Ammergauer Straße in Peiting. Kurz nach dem Ortseingang kam der Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und zu Sturz. Dabei prallte er gegen das Verkehrsschild einer Verkehrsinsel. Am Motorrad sowie am Verkehrsschild entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Der Motorradfahrer zog sich durch den Aufprall schwere Verletzungen zu, teilt die Polizei mit. Er wurde im Anschluss vom Rettungsdienst in das Unfallklinikum nach Murnau gebracht. (AZ)