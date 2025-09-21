Icon Menü
Bei einem Unfall in Peiting verletzt sich ein Motorradfahrer aus dem Landkreis Landsberg schwer

Peiting

Motorradfahrer aus dem Kreis Landsberg stürzt und verletzt sich schwer

Der Verkehrsunfall ereignet sich in Peiting. Der Verunfallte wird in eine Unfallklinik gebracht.
    Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Motorradfahrer aus dem Landkreis Landsberg in ein Unfallklinikum.
    Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Motorradfahrer aus dem Landkreis Landsberg in ein Unfallklinikum. Foto: Hannes P Albert/dpa (Symbolbild)

    Schwer verletzt hat sich ein Mann aus dem Landkreis Landsberg, der am Samstagabend in Peiting mit seinem Motorrad gestürzt ist.

    Wie die Polizei meldet, befuhr der 39-Jährige gegen 20.45 Uhr die Ammergauer Straße in Peiting. Kurz nach dem Ortseingang kam der Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und zu Sturz. Dabei prallte er gegen das Verkehrsschild einer Verkehrsinsel. Am Motorrad sowie am Verkehrsschild entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

    Der Motorradfahrer zog sich durch den Aufprall schwere Verletzungen zu, teilt die Polizei mit. Er wurde im Anschluss vom Rettungsdienst in das Unfallklinikum nach Murnau gebracht. (AZ)

