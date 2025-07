Beim Ellinor Holland Kunstpreis wird heuer getanzt

Kunst, Kultur und Menschen in Not helfen. Das gehört im Landkreis Landsberg zusammen und ist ein festes Duo, seit es den Ellinor Holland Kunstpreis gibt. Denn hier werden nicht nur verdiente Künstlerinnen und Künstler geehrt, sondern der Eintritt und viele Spenden gehen bei der Kunstpreisverleihung direkt an das Hilfswerk unserer Zeitung. 2010 gab es den Preis zum ersten Mal und viele Künstler aus der Region freuen sich seitdem über die Ehrung. So auch wieder am Samstag, 20. September, im Rahmen der Langen Kunstnacht in Landsberg. Hier wird Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl um 18.30 Uhr den Abend im Stadttheater Landsberg eröffnen.

Die böse Fee aus Dornröschen tritt in Landsberg auf: Foto: Thorsten Jordan

Der Preis ging in den vergangenen Jahren an den Holzbildhauer Andreas Kuhnlein, den Maler Martin Paulus, die Gruppe „die Stelzer“, die Theatergruppe „landsberger bühne“, den Fotografen Peter Wilson, den Filmforum-Betreiber Kurt Tykwer, den Filmemacher Robert Fischer, den Tänzer und Choreografen Dustin Klein, die Malerin Gabriele Lockstaedt, den Oboisten Christoph Hartmann und den Gipfel-Maler Ernst Heckelmann. Andreas Kuhnlein ist einer der erfolgreichsten Preisträger. Er lebt in Unterwössen im Landkreis Traunstein und ist für seine besonderen Holzskulpturen aus einem Stamm, den er mit der Kettensäge bearbeitet, bekannt. Er denkt noch gerne an die Preisverleihung zurück: „Der Preis kam damals, im Rahmen meiner Ausstellung im Neuen Stadtmuseum, vollkommen überraschend für mich. Das Besondere war, dass Frau Ellinor Holland, die Stifterin des Preises, eine besondere Persönlichkeit war. Ich fühlte mich sehr geehrt durch diese Auszeichnung. Wir hatten auch noch Briefkontakt. Leider verstarb Frau Holland kurz nach der Verleihung.“ Kuhnlein und die anderen Künstler spendeten im Laufe der Jahre viele ihrer Werke für Auktionen oder Benefizveranstaltungen, deren Erlös der Kartei der Not zugutekam. Im Vorfeld gab es zwei große Versteigerungen mit Erlösen um die 17.000 Euro.

Die Namensträgerin Ellinor Holland war selbst eine große Freundin der schönen Künste. Die Aphrodite des bedeutenden Malerfürsten Markus Lüpertz steht vor dem AZ-Gebäude in Augsburg. Der vom Landsberger Tagblatt ausgelobte Preis trägt den Namen der im Dezember 2010 verstorbenen Verlegerin und Herausgeberin Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen. Der mit 2000 Euro dotierte Ellinor Holland Kunstpreis soll regelmäßig an einen Künstler oder eine Künstlerin verliehen werden, die mit ihrer besonderen Arbeit begeistern.

"Aufbruch in die Moderne", Le Cygne von Nil Hegner. Foto: Thorsten Jordan

Die Ellinor-Holland-Kunstpreisverleihung findet in diesem Jahr wieder im Landsberger Stadttheater statt. Es wird ein besonderer Abend. Der Maler Sandro Kopp zeigt Körperbilder in der Säulenhalle und im Stadttheater nebenan, geht es auch im Ballett um das Thema Körper. Das Ballettstudio Klein feierte großen Erfolg mit der Aufführung von „Dornröschen“. Starsolist war der 18-jährige Nils Hegner. Szenen aus dieser Inszenierung und modernes Tanztheater mit Nils Hegner wird es in der Langen Kunstnacht zu sehen geben. Im Programm ist eine neue Choreografie von Dustin Klein und die Tänzerin Anna Maria Johannes zeigt eine Choreo mit dem Namen „Mutatio“. Dustin Klein zeigt Ausschnitte seiner Choreografie „Hommage an die Sonne“. Die Hommage an die Sonne wird von Sandy Chau, Maria Gouneo und Erika D’Amico getanzt. Es ist eine Geschichte um den Sonnenkönig Louis XIV., mit einer eigens dafür geschriebenen Tanz-Musik von Jean-Baptiste Lully, mit Inspirationen aus den wilden 60er und einem schieren Überfluss an Komposition über die Sonne.

Die Ellinor Holland Kunstpreisverleihung findet im Anschluss an die Veranstaltung im Theatersaal statt. Durch den Abend führt Landrat Thomas Eichinger. Der Eintritt und alle Spenden gehen an die Kartei der Not, das Hilfswerk unserer Zeitung. Der Eintritt beträgt zehn Euro, Karten gibt es an der Theaterkasse. Zugunsten der Kartei der Not findet auch eine Versteigerung statt.

Auch im Foyer gibt es Programm: Es gibt Bilder aus dem Nachlass des Malers Ali Nasseri zu sehen und eine Installation von „Freistil“. Im Anschluss an das Programm im Theater gibt es ein Musikprojekt von Felix Kohlscheen zu hören. Der besondere Gast in der Säulenhalle ist der Maler Sandro Kopp, der in Neuseeland lebte und seit 2008 in Schottland wohnt. Er zeigt seine Ausstellung „Farbwach“. Die Öffnungszeiten nach der Vernissage sind von Mittwoch bis Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Der Künstler ist bei der Ausstellung anwesend. Sandro Kopp ist ein Maler, der häufig mit Schauspielern, Musikern und Kreativen zusammenarbeitet, so auch mit seiner Ehefrau Tilda Swinton, die in Berlin bei der Berlinale für ihre Arbeit mit dem Ehrenbären ausgezeichnet wurde. Die Ausstellung wird bis zum 19. Oktober in den Räumlichkeiten der Säulenhalle in Landsberg zu sehen sein. Sandro Kopp ist bekannt für seine einfühlsamen und introspektiven Porträts, für Akte, die die Grenzen zur Abstraktion erforschen, und großformatige expressionistische Bilder, die unter anderem in dem Film „The French Dispatch“ eine wichtige Rolle spielten.

Derr Künstler Sandro Kopp vor seinen Bildern der Reihe "The New Me 2020". Foto: Sandro Kopp

Mit zum Programm des Landsberger Tagblatt an diesem Abend sind eine Überraschungsparty im Hellmairs und eine Lesung und Ausstellung in der Rechtsanwaltskanzlei Feller Mielke. Die Besucher erwartet eine Lesung von der Romanautorin und Journalistin Christa von Bernuth. Sie liest aus ihrem Buch „Tief in der Erde“. Ein Buch, das sich mit einem Kriminalfall in Landsberg beschäftigt, der sehr tragisch endete. Christa von Bernuth hat in ihrem Roman diese Thema aufgenommen und geht auf Tätersuche. Es geht um den Tod der 13-jährigen Ursula Herrmann, die entführt wurde und in einer Kiste im Wald vergraben, schließlich starb.

Gabriele Lockstaedt: Die Arbeit „Verwunschen", Pigmente Acryl, Tapes auf Leinwand. Foto: Thorsten Jordan

Auch eine Ausstellung ist in der Kanzlei zu sehen: Die Malerin Gabriele Lockstaedt wird ihre Werke zeigen, die einen mystischen und geheimnisvollen Blick in die den Pitzlinger Wald offen legen. Titel der Ausstellung: „Wald“.