Benjamin Graf tritt bei Bürgermeisterwahl in Reichling an: „Ich mache mir Sorgen um die Gemeinde“

In Reichling können sich die Wählerinnen und Wähler bei der Kommunalwahl im März 2026 zwischen mindestens zwei Kandidaten als künftigen Rathauschef entscheiden. Neben Bürgermeister Johannes Hintersberger hat auch Gemeinderatsmitglied Benjamin Graf seine Kandidatur öffentlich gemacht. Im Gespräch äußert er sich zu seinen Motiven, dem Kindergarten in Ludenhausen, der Erdgasbohrung und welche Schwerpunkte er setzen will.

Graf rückte vor vier Jahren im Gemeinderat über die Liste der Dorfgemeinschaft Reichling für Ute Steininger nach. Er findet, dass einige Dinge besser laufen könnten und hat sich deswegen schon vor Längerem entschieden zu kandidieren, so der selbstständige Maler. Deswegen habe er dies mit der Familie besprochen und bereits die Verantwortlichkeiten in seiner Firma umgestellt, damit dort alles wie gewohnt weiterlaufen kann.

586 Unterschriften für Rücktritt von Reichlings Bürgermeister

Ein großes Thema ist für ihn die Personalführung. „Die vielen Wechsel im Gemeinderat und bei den Beschäftigten der Gemeinde zeigen, dass es im Miteinander und der Personalführung knirscht. Auch der Informationsfluss vom Bürgermeister zu den Gemeinderäten erfolgt meiner Meinung nach zu wenig und zu spät“, beklagt Graf. Das Thema ist nicht neu. Schon im Jahr 2023 sammelten 30 Bürgerinnen und Bürger – darunter Benjamin Graf – 586 Unterschriften und wollten Hintersberger so zum Rücktritt bewegen. Die Gemeinde hat etwas mehr als 1300 Stimmberechtigte.

Hintersberger sprach damals von „vielen haltlosen persönlichen Vorwürfen und Anschuldigungen.“ Graf verteidigt die Aktion. Diese habe ein realistisches Stimmungsbild widergespiegelt, sagt er jetzt auf Nachfrage. „Ich mache mir Sorgen um die Gemeinde“, begründet er, warum er sich damals beteiligt hat und jetzt gegen Hintersberger antritt. Das Miteinander stärken und Präsenz zeigen, stehen bei ihm weit oben auf dem Themenzettel. Jeden Vormittag wolle er im Rathaus anwesend sein und einmal die Woche eine Sprechstunde anbieten, wie es Hintersbergers Vorgängerin Margit Horner-Spindler getan habe. Wer sich mit ihm austauschen wolle, könne das auch jetzt schon tun, so Benjamin Graf. Nominiert werden die Kandidaten für den Gemeinderat und das Bürgermeisteramt bei Aufstellungsversammlungen im Herbst.

Kritik am Vorgehen beim Kindergarten in Ludenhausen

Der 38-Jährige gehört auch zu den Kritikern, was die Vorgehensweise beim Kindergarten in Ludenhausen angeht. „Einige Räte wollten wissen, ob ein Neubau nicht die bessere Lösung ist als eine Sanierung. Das wurde als zu teuer vom Tisch gewischt. Es gab aber keine Zahlen dazu.“ Stattdessen wird die alte Schule für den Zweck umgebaut. Graf verweist auf einen Besichtigungstermin in der Lengenfelder Kita. „Pürgens Bürgermeister hat uns damals zu einem Neubau statt zwei Kitas geraten. Ob der in Ludenhausen oder Reichling errichtet worden wäre, wäre mir egal gewesen“, sagt der Vater von zwei Töchtern (zwei und vier Jahre). Beim Kindergarten in Reichling handle es sich auch um ein Bestandsgebäude, da sei auch mit Kosten zu rechnen, verweist Benjamin Graf.

Als wichtige Themen für die kommenden Jahre nennt er die Erneuerung der Wasserversorgung, die Probebohrung läuft, und die Schaffung von Bauplätzen. Auch ein Komplex mit Ärztehaus und Wohnungen wäre ein sinnvolles Projekt, sagt er. Gleichwohl müssten die Finanzen im Blick behalten werden und die Schulden runter.

Beim Thema Erdgasbohrung verweist Graf auf das einstimmige Votum des Gemeinderats, der sich gegen eine Verlängerung der Gas-Erkundung jüngst aussprach. Das Gremium kann aber nur Stellung nehmen, es nicht verhindern. Graf hofft auf einen fairen Wahlkampf.