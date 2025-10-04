30 Jahre Stadttheater: Warum Schauspieler Robert Lohr bei "Feller & Friends" auftritt

Eben war Robert Lohr noch bei Dreharbeiten zu neuen Folgen der ZDF-Serie „Die Bergretter“ in Ramsau am Dachstein. Gedreht wird schon für das nächste Jahr, die Folgen der mittlerweile 17. Staffel sind längst fertig und werden ab Ende Oktober ausgestrahlt. Und wie so oft nach Dreharbeiten geht es für Robert Lohr danach nach Hause, nach Landsberg, wo seine Eltern und seine Geschwister leben. Doch dieses Mal hat der 58-Jährige auch einen besonderen Termin. Zum Jubiläum des Stadttheaters ist er Teil des Projekts „J.J. Feller and friends - Damals wie heute“, das am Samstag, 11. Oktober, zu sehen und zu hören sein wird.

Es sind mehrere Jubiläen, die an diesem 11. Oktober (Beginn 20 Uhr) mit einem Benefizkonzert im Stadttheater gefeiert werden. Der Landsberger Anwalt Joachim Feller wird mit Freunden und Gästen auftreten, darunter neben Robert Lohr auch der Schlagzeuger der Mittelalter-Rocker In Extremo, Florian Speckardt alias Specki T.D.. 25 Jahre ist es her, dass sich einige Musiker unter dem Arbeitstitel „Feller and friends“ zusammenfanden, um im Foyer des Stadttheaters, ein Benefizkonzert zu Gunsten des Stadttheaters zu geben. Ebenso ist es 25 Jahre her, dass der Förderverein TILL gegründet wurde. Zudem jährt sich im Herbst zum 30. Mal die Wiedereröffnung des Stadttheaters nach der Renovierung und der Gastspielbetrieb wird 30 Jahre alt.

Im Landsberger Stadttheater sind Soul, Rock, Pop und vieles mehr zu hören

Anlässlich dieser Jubiläen entstand die Idee, erneut ein Benefizkonzert zu Gunsten des Stadttheaters zu veranstalten. Sowohl Musiker von damals als auch viele weitere musizierende Freunde und Bekannte aus unterschiedlichsten Stilrichtungen hätten sich bereit erklärt, am Projekt „J.J. Feller and friends - Damals wie heute“ mitzuwirken. Zu hören sein werden Soul, Rock, Pop und vieles mehr. Neben Joachim Feller werden Adriano Prestel, Axel Ludwig, Thomas Tauscher, Petra Kapp-Hampel und Stefan Hampel an diesem besonderen Abend dabei sein.

Icon vergrößern Schauspieler Robert Lohr im Stadttheater in Landsberg. Foto: Christian Rudnik (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Schauspieler Robert Lohr im Stadttheater in Landsberg. Foto: Christian Rudnik (Archivbild)

Schauspieler Robert Lohr und Jochim Feller sind seit ihrer Jugendzeit befreundet, spielten damals beim TC Kaufering gemeinsam Tennis und halten ihre Freundschaft bis heute aufrecht. Auch wenn Lohr mittlerweile in Berlin lebt, hat er eine starke Beziehung zu Landsberg, nicht nur, weil seine Familie dort lebt. Etwas besonders sei es auch, im Landsberger Stadttheater aufzutreten, wo seine Karriere als Schauspieler einst begann. Bei der Benefizveranstaltung am 11. Oktober wird er eine sehr persönliche Geschichte erzählen. „Ich habe auch ein Jubiläum zu feiern“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion und verrät noch eine weitere Überraschung: Er wird auch ein Lied singen, das dem Austropop zuzuordnen ist.