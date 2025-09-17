Beruf oder Ehrenamt: Wie es in Eching im Rathaus weitergeht

Ob die am Montag zu Ende gegangene Festwoche neue Erkenntnisse zur Frage gebracht hat, wer ab 2026 Bürgermeister oder Bürgermeisterin in Eching sein wird? Bis nach Ende der Festwoche hatte der Gemeinderat im Mai die Entscheidung darüber vertagt, ob die 1625-Einwohner-Gemeinde weiterhin ehrenamtlich oder künftig berufsmäßig geleitet wird. In der ersten Sitzung nach der Festwoche wurde dazu eine Entscheidung getroffen. Zur Frage einer Kandidatur lehnt sich weiterhin niemand aus dem Fenster.

