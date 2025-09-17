Icon Menü
Beruf oder Ehrenamt: Wie es in Eching im Rathaus 2026 weitergeht

Eching

Beruf oder Ehrenamt: Wie es in Eching im Rathaus weitergeht

Lang wurde in Eching über die künftige Rechtsstellung des Bürgermeisters diskutiert. Jetzt gibt es eine Entscheidung - und wahrscheinlich auch zwei Kandidaten.
Von Gerald Modlinger
    • |
    • |
    • |
    Ehren- oder hauptamtlich: Der Echinger Gemeinderat hat jetzt entschieden, wie im Rathaus nach der Wahl am 8. März 2026 „regiert" wird.
    Ehren- oder hauptamtlich: Der Echinger Gemeinderat hat jetzt entschieden, wie im Rathaus nach der Wahl am 8. März 2026 „regiert“ wird. Foto: Christian Rudnik

    Ob die am Montag zu Ende gegangene Festwoche neue Erkenntnisse zur Frage gebracht hat, wer ab 2026 Bürgermeister oder Bürgermeisterin in Eching sein wird? Bis nach Ende der Festwoche hatte der Gemeinderat im Mai die Entscheidung darüber vertagt, ob die 1625-Einwohner-Gemeinde weiterhin ehrenamtlich oder künftig berufsmäßig geleitet wird. In der ersten Sitzung nach der Festwoche wurde dazu eine Entscheidung getroffen. Zur Frage einer Kandidatur lehnt sich weiterhin niemand aus dem Fenster.

