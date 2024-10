Schiedsrichter erstattet Anzeige gegen Spieler

Am Sonntag wurde in Finning beim Spiel des TSV Finning gegen Jahn Landsberg der Schiedsrichter von einem Landsberger Spieler niedergeschlagen. In der Nachspielzeit, 94. Spielminute, hatte Finning das 3:2 geschossen. Daraufhin wurde der 46-jährige Schiedsrichter aus Türkenfeld von einem Spieler des Jahn Landsberg verbal lautstark beschimpft. Für diese Beschimpfungen zeigte ihm der Unparteiische die Rote Karte. Daraufhin schlug ihm der 30-Jährige aus Moorenweis mit der Faust ins Gesicht, worauf der Schiedsrichter zu Boden ging und nach eigenen Angaben für eine Minute das Bewusstsein verlor.Der Fall wurde erst gestern polizeilich bekannt, weil der Geschädigte Anzeige bei der Fürstenfeldbrucker Polizeiinspektion Anzeige erstattete. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Dießen, Telefon 08807-92110.

