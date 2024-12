Es kam zu einem schweren Unfall bei Adelshausen in der Nähe von Weil. Ein Pkw kam laut Polizei in Gegenverkehr und kollidierte mit entgegenkommendem Wagen. Ein weiterer Pkw konnte nicht ausweichen. Auch ein weiterer Wagen war beteiligt. Zwei Schwerverletzte, eine Leichtverletzte und zwei Totalschäden an den Wagen sind die Folge. Weitere Infos folgen. (LT)

