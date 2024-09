Unerlaubtes Feuerwerk auf Landsberger Baustelle

Am Samstag gegen 22.15 Uhr wurde es laut in der Altstadt. Einige dachten, das Feuerwerk gehört zur Landsberger Stadtwiesen. Aber es wurde unerlaubt gezündet. Eine bislang unbekannte Person hatte auf dem Gelände der Großbaustelle am Papierbach mehrere Feuerwerksbatterien gezündet. Die Batterien gerieten dabei in Brand, konnten aber von der Polizei gelöscht werden. Es entstand weder Sach- noch Personenschaden. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruch sowie Verstößen gegen sprengstoffrechtliche Bestimmungen. (AZ)

Alexandra Lutzenberger