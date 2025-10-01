Bombendrohung fürs Oktoberfest: Wie reagieren die Menschen in Landsberg darauf?

Zwei Münchnerinnen auf ihrem Weg nach Landsberg in die Arbeit. Am Münchner Bahnhof ist weniger los als sonst. Kein wuseliges Treiben und auch kaum Menschen in Tracht. Ungewöhnlich für die 5. bayerische Jahreszeit. Praktikantin Mona Wölpert ist unterwegs zu ihrem ersten Tag in der Redaktion des Landsberger Tagblatts und freut sich darüber, dass sie in der sonst so vollen Regionalbahn noch einen Sitzplatz ergattert. Auch im Zug ist vom Wiesn-Trubel nichts zu spüren. Im Büro angekommen trifft sie auf ihre Kommilitonin Lena Rajewski, die zufällig auch ein Praktikum absolviert. Nach anfänglicher Überraschung und Freude gibt es nur noch ein Thema. Denn mittlerweile hat jeder die Eilmeldung aufs Handy bekommen: Wegen einer Bombendrohung bleibt das Oktoberfest bis auf Weiteres geschlossen.

Die Münchnerinnen im Gespräch mit von links: Bernadette Dirschl (40) aus Meppen und Irene Himmer (40), Ricarda Himmer (28) aus Kaufbeuren Foto: Christian Rudnik

Der Grund? Eine Bombendrohung. Nach einem großangelegten Feuerwehr- und Polizeieinsatz nach einer Brandstiftung im Münchner Norden könnte auch Gefahr für die Theresienwiese bestehen. Seit elf Tagen feiern dort hunderttausende Menschen auf dem Oktoberfest. Aus Angst vor weiteren Anschlägen schließt die Stadt München das Gelände vorerst bis zum Nachmittag.

Lena Rajewski (links) und Mona Wölpert im Gespräch mit Peter Köstler (58) aus St. Antonio (Texas). Foto: Christian Rudnik

Erst letzte Woche waren Mona und Lena selbst noch auf dem weltweit größten Volksfest unterwegs. Vor ein paar Tagen war von einer Gefahr noch nichts zu spüren. Die Stimmung war ausgelassen und friedlich. Heute ist das anders: Der Blick aufs Handy hat ein mulmiges Bauchgefühl hinterlassen. Sind Freunde auf dem Weg zur Festwiese? Wie ernst ist die Bedrohung? War's das jetzt mit der Wiesn?

Lena Rajewski (li) und Mona Wölpert feierten noch fröhlich am 25. September auf dem Oktoberfest in München. Foto: Mona Wölpert

Auch in Landsberg wird viel über das Thema Bombendrohung diskutiert

Auch im knapp 60 Kilometer entfernten Landsberg nimmt das Thema viel Platz ein. Am Bahnhof wartet Peter Köstler auf seinen Zug. Zweimal war der gebürtige Münchner dieses Jahr schon auf dem Oktoberfest. Mittlerweile wohnt der 58-Jähriger in den USA, das habe ihn abgehärtet. „Auf Großveranstaltungen würde ich weiterhin gehen. Man kann ja nicht nur vor dem Fernseher sitzen“, erklärt er. Ähnlich sieht das Christine Lutz aus Pflugdorf. „Auf dem Oktoberfest war ich in meinen ganzen 65 Jahren noch nicht und ich werde auch nicht hingehen“, verkündet sie nicht ohne Stolz. Auf andere Veranstaltungen möchte sie aber nicht verzichten. Man dürfe sich von solchen Meldungen nicht abschrecken lassen.

„Vor 20 Jahren war alles unbefangener“, findet Irene Himmer. Sie, Bernadette Dirschl und Ricarda Himmer haben die Nachricht im Auto gehört. Die Frauen wirken sichtlich mitgenommen. Sie fühlen vor allem mit den Besuchern. Ricarda hat noch überlegt, selbst zum Feiern nach München zu fahren. Das ist für die 28-Jährige jetzt keine Option mehr. Für Familie Kranz aus Schongau kam die Meldung nicht überraschend. „Es war ein Wunder, dass es so normal lief. Das war nur eine Frage der Zeit“, ist für Günther Kranz klar. Trotzdem macht er sich noch keine allzu großen Sorgen, da von den Behörden noch nichts bestätigt ist.

Die Menschen in Landsberg sind sich weitgehend einig: Unterkriegen lassen wollen sie sich nicht. Spurlos vorbei geht dieser Vorfall trotzdem an keinem. Lena und Mona werden wohl wieder ins Bierzelt gehen, aber erst, wenn die genauen Umstände geklärt sind. Das Oktoberfest öffnet am Mittwoch um 17.30 Uhr wieder. Viele waren noch verunsichert. Auf dem Heimweg unserer Praktikantinnen nach München wird sich zeigen, ob die Stadt noch bangt oder schon wieder Wiesn-Stimmung herrscht.

mit Mona Wölpert