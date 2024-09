Peitingerin schreibt ihr zweites Buch: Elli Fuchs ermittelt wieder

Zwei Jahre ist es nun her, dass Alexandra Stiglmeier ihren ersten Heimatkrimi „Männer, Mord und Remmidemmi“ veröffentlichte. Am 4. Oktober um 20 Uhr wird die Kabarettistin und Autorin aus Peiting den druckfrischen Nachfolger „Törtchen, Tod und Techtelmechtel“ im Kulturstadl Vilgertshofen vorstellen und dabei einige Szenen kabarettistisch vortragen. Über den Emons Verlag ist ihr zweiter Heimatkrimi bereits am Donnerstag, dem 26. September, erschienen.

Das Buch greift bayerisches Dorfleben auf

Auch in „Törtchen, Tod und Techtelmechtel“ steht, wie auch schon im ersten Buch, die alleinerziehende Sanitärfachverkäuferin Elli Fuchs im Zentrum. Nachdem Elli bei einer Party im Wirtshaus in einer Gefriertruhe die tote Mona Hofreiter zwischen Schweinsbraten und Knödeln entdeckt, beschließt sie, selbst zu ermitteln. Als sie in ihrer gelben Ente durch den Pfaffenwinkel düst, um den Leuten unbemerkt Informationen abzugewinnen, deckt sie einige dunkle Zusammenhänge auf. Mit ihrem Gespür für die kleinen Hinweise zwischen den Zeilen und ihrer chaotischen, aber gewitzten Art gelinge es ihr stets, jeden Mörder zu entlarven.

Stiglmeier selbst ist auf den Kabarettbühnen Bayerns zu Hause, was sie gekonnt in ihren Schreibstil verpackt. Sie bleibt in ihren spannenden Krimikomödien stets nah an ihrer Heimat, dem Pfaffenwinkel und charakterisiert sie, indem sie sie mit reichlich Situationskomik und bayerischem Humor ausschmückt. Die Peitingerin hat einen genauen Blick für banale Alltagssituationen, die allen Leserinnen und Lesern bekannt vorkommen werden, so die Pressemitteilung.

„Törtchen, Tod und Techtelmechtel“ ist ein leichtes Buch in einem flüssigen Schreibstil, das sowohl Spannung als auch Humor beinhaltet. Der Fokus liegt hier jedoch mehr auf dem unterhaltsamen Aspekt, wodurch es definitiv kein typischer Krimiroman ist. Es ist jedem zu empfehlen, der das typische bayerische Dorfleben kennt und sich so schnell in die Geschichte hineinversetzen können wird. Die einzelnen Rollen sind, zutreffend auf nahezu jedes bayerische Dorf, detailverliebt und amüsant von der Autorin skizziert. Die Figuren sprechen überwiegend in bayrischem Dialekt, was man mögen sollte, wenn man das Buch liest.

Karten für die Premiere-Lesung in Vilgertshofen gibt es für acht Euro unter der Telefonnummer 08194/9315986.