Neubau des Landratsamts: Gegner stellen Vorgehen des Landrats infrage

Für Christian Loderer und Hans-Jürgen Schulmeister ist die Sache klar: Das neue Landratsamt am Penzinger Feld darf in der geplanten Form mit den angesetzten 120 Millionen Euro an Kosten nicht kommen. Mit unserer Redaktion sprechen Sie – zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Bürgerinitiative gegen den Neubau – über ihre Unterstützer, Erfahrungen, Ziele und darüber, warum sie den Ansatz von Landrat Thomas Eichinger (CSU), in einem Workshop nach Einsparungen zu suchen, für nicht zielführend halten.

Christian Mühlhause Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landratsamt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hans-Jürgen Schulmeister Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis