Was Sie zur Bundestagswahl in Landsberg am Lech wissen müssen

Am 23. Februar ist es so weit: Deutschland wählt einen neuen Bundestag. Nachdem es zum Bruch der Ampel-Koalition gekommen war, wurde schnell klar, dass vorgezogene Neuwahlen anstehen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Termin auf Ende Februar festgelegt. Alle wichtigen Termine, Informationen zur Briefwahl und was man sonst zur Bundestagswahl in Landsberg am Lech wissen muss, haben wir für Sie in diesem Artikel zusammengefasst.

Welche Termine gibt es bei der Bundestagswahl in Landsberg am Lech zu beachten?

Rund um die Bundestagswahl in Landsberg gibt es folgende wichtige Termine zu beachten:

Am 23. Februar findet die Bundestagswahl statt.

Die Wahllokale haben am Wahltag von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Wahlbenachrichtigungen erhalten alle Bürgerinnen und Bürger spätestens drei Wochen vor der Wahl .

Bis wann kann man Briefwahl in Landsberg beantragen?

Alle Wahlberechtigten dürfen ihr Wahlrecht ohne Angabe eines besonderen Grundes durch Briefwahl ausüben - auch wenn sie sich etwa vorübergehend im Ausland befinden. Der Wahlschein muss hierfür schriftlich oder online bei der Stadt beantragt werden. Der Antrag muss dem Wahlamt bis spätestens Freitag, 21. Februar um 15 Uhr, vorliegen. Es empfiehlt sich jedoch, den Antrag früher zu stellen.

Briefwahl beantragen können alle, die bereits ihre Wahlbenachrichtigung erhalten haben. Entweder man nutzt darauf den Barcode für das Online-Verfahren oder füllt die Rückseite des Schreibens aus - und schickt es mit der Post an die Gemeinde.

Wie die Bundesregierung auf ihrer Webseite erklärt, muss der Wahlbrief spätestens am Wahlsonntag um 18 Uhr bei der zuständigen Stelle vorliegen. Damit er rechtzeitig ankommt, sollte der Wahlbrief innerhalb Deutschlands spätestens drei Werktage vor der Wahl abgesendet werden, also am 20. Februar 2025.

Zu welchem Wahlkreis gehört Landsberg am Lech?

Die Stadt Landsberg am Lech gehört zum Bundestagswahlkreis 223: Starnberg - Landsberg am Lech. Zu diesem Wahlkreis zählen neben dem Landkreis Landsberg am Lech auch der Landkreis Starnberg sowie die Gemeinde Germering des Landkreises Fürstenfeldbruck. Insgesamt gibt es 299 Wahlkreise in Deutschland, 47 von ihnen gehören zu Bayern.

Wie viele Wahllokale gibt es in Landsberg?

Wie die Stadt mitteilt wird es im Stadtgebiet von Landsberg 23 Urnenwahllokale geben. Außerdem werden zehn Briefwahllokale eingerichtet. In welchem Wahllokal die Stimme am Wahlsonntag abgegeben werden muss, ist auf der Wahlbenachrichtigung angegeben.

Welche Unterlagen benötigt man zum Wählen?

Wie die Stadt auf ihrer Webseite mitteilt, wird zur Stimmabgabe in einem der Wahllokale sowohl die Wahlbenachrichtigung als auch ein gültiges Ausweisdokument benötigt. Wählen können nur Bürgerinnen und Bürger, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind oder einen Wahlschein besitzen.

Wie viele Menschen in Landsberg dürfen wählen? Wer ist wahlberechtigt?

In Landsberg am Lech gibt es 20.961 Wahlberechtigte (Stand 10. Januar). Es gilt: Alle Bürgerinnen und Bürger sind wahlberechtigt, die am Wahltag volljährig sind, die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen und seit mindestens drei Monaten in der Stadt mit ihrem Hauptwohnsitz gemeldet sind. Deshalb kann die Zahl der Wahlberechtigten bis zum Wahltag noch leicht variieren.

Wer sind die Direktkandidaten aus Landsberg am Lech?

Offiziell stehen die Kandidatinnen und Kandidaten ab dem 30. Januar sicher fest. Viele Entscheidungen sind aber bereits gefallen. Diese Kandidaten der Parteien treten in Landsberg um das Direktmandat an:

Welche Abgeordneten aus Landsberg sitzen aktuell im Bundestag?

Michael Kießling (CSU) sitzt für den Wahlkreis Starnberg - Landsberg am Lech aktuell als direktgewählter Abgeordneter im Bundestag. Zusätzlich ist auch Carmen Wegge (SPD) bei der vergangenen Wahl über die Landesliste in das Parlament eingezogen.

Wo finde ich die Wahlergebnisse für Landsberg am Lech?

Nach Schließung der Wahllokale am Wahltag um 18 Uhr gibt es erste Hochrechnungen. Bis die Ergebnisse für einzelne Wahlkreise bekannt werden, dauert es in der Regel wenige Stunden. Sobald diese feststehen, finden Sie hier die Wahlergebnisse für Landsberg am Lech.