Die Landsberg Starlights glänzen bei der Regionalmeisterschaft

Die Cheerleading-Gruppen der Landsberg Starlights überzeugen bei der Regionalmeisterschaft. Neben Medaillen gibt es auch Tickets für die deutsche Pokal-Meisterschaft.

Das Training hat sich für die Cheerleader der Landsberg Starlights gelohnt. Bei der Regionalmeisterschaft in Göttingen gab es für die Gruppen nicht nur sehr gute Platzierungen, drei Teams qualifizierten sich auch für die deutsche Pokal-Meisterschaft.

Nachdem sich alle sechs Teams der Landsberg Starlights für die Regionalmeisterschaft qualifiziert hatten, ging es nun darum, sich für die nächsten Titelkämpfe zu qualifizieren. Bei der Regionalmeisterschaft Süd kämpften insgesamt 72 Teams aus ganz Bayern und Baden-Württemberg um die Qualifikation zur deutschen Pokal-Meisterschaft in Bonn.

Die Teams der Landsberg Starlights müssen einige Ausfälle kompensieren

Den Anfang machten die Twinkle Stars. Für die Mädels war es die erste Regionalmeisterschaft überhaupt. Trotz einer kurzfristigen Umstellung aufgrund von Krankheit ließen sich die Mädels nicht entmutigen - für das jüngste Meisterschaftsteam der Starlights, war dies eine völlig neue Erfahrung. Doch sie zeigten sich von ihrer besten Seite, präsentierten eine fehlerfreie Routine und begeisterten Publikum und Jury gleichermaßen. Am Ende durften sie sich über Platz zwei freuen.

Das zweite Team der Landsberger Cheerleader waren die Glitter Stars. Im Abschlusstraining war noch die Nervosität spürbar gewesen, doch die jungen Athletinnen übertrafen sich selbst. Mit einer fehlerfreien Darbietung machten sie ihre Trainer stolz und begeisterten das Publikum. Doch die größte Überraschung kam bei der Siegerehrung: Die Glitter Stars sicherten sich den 4. Platz und zusätzlich die Qualifikation zur deutschen Pokal-Meisterschaft. In derselben Kategorie traten die Rising Stars an - und hatten das Ziel, ihre erfolgreiche vergangene Saison zu übertreffen. Trotz des spontanen Ausfalls eines Mitglieds aufgrund von Krankheit ließ präsentierten sie eine fehlerfreie Routine. Das sah auch die Jury so, die sie auf Platz zwei setzte und ihnen damit ebenfalls das Ticket für die Deutsche überreichte.

Kleine Fehler schleichen sich bei den Gruppen der Landsberger ein

In der Kategorie Primary Level 1 traten die Shining Stars an, um sich gegen sieben Teams zu behaupten. Die Konkurrenz war stark, doch die Shining Stars präsentierten ein beeindruckendes und schönes Programm, wenn auch nicht ganz fehlerfrei. Dennoch wurde das Team am Ende mit dem 3. Platz belohnt. Weiter ging es mit dem Youth-Team, den Shooting Stars. Sie zeigten ein sehr anspruchsvolles Programm, doch auch bei ihnen schlich sich der Fehlerteufel ein. Dennoch zeigte das Team eine bemerkenswerte Leistung und verpasste mit Platz vier bei elf Teams nur knapp das Treppchen.

Den Abschluss machten die Starlights, das Erwachsenenteam des Vereins. Mit ihrer Performance brachten sie die Halle zum Beben. Ihr Ziel war natürlich die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft, doch es schlichen sich ein paar Fehler in ihr ansonsten sauberes und starkes Programm ein. Daher war die Spannung enorm, während sie auf das Ergebnis warteten. Doch die Aufregung erwies sich als unnötig: Ihre Leistung wurde mit dem 1. Platz und dem Ticket für die deutsche Meisterschaft belohnt. Mit vier Medaillenplätzen und drei Teams, die sich für die deutsche Meisterschaft qualifizieren konnten, war es für die Landsberg Starlights eine sehr erfolgreiche Regionalmeisterschaft. Die deutsche Pokal-Meisterschaft findet Mitte März in Bonn statt. (AZ)