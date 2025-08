Cirucus St. Ottilien: Vor dem Finale werden zwei Zirkuskinder getauft

Der Familiengottesdienst im großen Zelt, am letzten Tag des Circus St. Ottilien, hatte für den einen oder anderen Besucher etliche Überraschungen parat. So wurde die von Pater Theophil Gaus zelebrierte Feier musikalisch nicht nur von einer „Lobpreisband“ gestaltet, in der Kinder und Jugendliche unterschiedlicher Altersstufen mitwirkten. Auch die für den Circus anwesenden Gäste von der südafrikanischen Inkamana High School, einer von den Missionsbenediktinern gegründeten Einrichtung, wurden eingebunden. Die je fünf weiblichen und männlichen Jugendlichen zeigten unter ihrem Leiter Pater Emanuel, wie sich Gotteslob im Zululand anhört. Der Höhepunkt war jedoch, zwei Taufen zu sehen, die anstelle einer Predigt gespendet wurden.

„Wir haben extra damit gewartet“, sagte Jessica Frank vor der Feier, „bis wir wieder in St. Ottilien sind.“ Sie ist die Mama von den zwei Täuflingen, und sie wurde selbst schon in St. Ottilien getauft. Jessica Frank ist Chefin und Betreiberin des großen Zelts, das für den Circus St. Ottilien angemietet und aufgebaut wurde. Alvaro Brumbach ist der Papa. Die Taufkinder sind der eineinhalbjährige Robert René Antoine und Amilio Filipo, der vier Monate zählt.

Wie in der Taufe Kinder zu Königskindern werden

Pater Theophil erklärte zunächst die Vorgänge bei einer Taufe und die Bedeutung der „Zutaten“: geweihtes Wasser als Symbol allen Lebens, der Reinigung und des Neuanfangs, Chrisam für die mystisch anmutende Salbung und das Licht der Taufkerze als Sinnbild für Gott. Das richtig gut riechende Öl „soll bewirken“, meinte der Pater schmunzelnd, „dass wir dufte Christen werden“. Und nicht nur das: Dem Täufling werde mit der Salbung „königliche Würde“ verliehen, sagte Pater Theophil, Robert und Amilio seien danach „Königskinder bis in Ewigkeit“. Die beiden Täuflinge verhielten sich während der Feier sehr ruhig, nur das Wasser auf ihren Köpfen war nicht so ganz nach ihrem Geschmack.

Für eine große Familienfeier nach der Taufzeremonie blieb keine Zeit: „Wir fahren jetzt gleich nach München, dort steht unser zweites Zelt. Das muss schnell abgebaut werden“, sagte Jessica Frank. Die Familie - Jessica hat acht Geschwister - besitzt zwei große Zirkuszelte. „Von März bis in den Oktober hinein sind die beiden Zelte verliehen“, erzählt die Chefin. Angefragt werden sie von Schulen, Behinderteneinrichtungen, Vereinen und Behörden. Für die Wintermonate sucht sich der Zirkusclan eine Bleibe möglichst im Raum München. Wichtig sei dafür fester, am besten aufgekiester Untergrund.

St. Ottilien braucht einen neuen Circusdirektor

Das Leben als Zirkusfamilie? „Es ist schön, aber hart. Die Arbeit, das Zelt auf- und abzubauen, ist schwer.“ Eigentlich zu schwer, Bandscheiben und Gelenke sind frühzeitig kaputt, sagt Jessica Frank: „Ich bin 30 Jahre alt, habe aber den Körper einer 80-Jährigen.“ Auch im Winter ist der Wohnwagen Unterkunft, „und da kann es zuweilen schon richtig kalt werden.“ Eine feste Wohnung hat Jessica Frank mit ihrer Familie nicht. Schule? Etliche Kinder ihrer Verwandten besuchen eine feste Schule in München, weiß sie.

Beim Grande Finale, der letzten der 16 Vorstellungen des Circus St. Ottilien 2025, zu denen insgesamt mehr als 11.000 zahlende Besucher gekommen waren, wurde es dieses Mal richtig emotional: Circusdirektor Martin Metz, der bei der ersten der beiden Sonntagsvorstellungen bereits ein Geburtstagslied für seinen kleinen Sohn singen ließ, verkündete seinen Abschied von dieser doch zuweilen ein wenig stressigen, leitenden Position. Siebenmal war Metz bereits Mitglied der großen Circus St. Ottilien-Familie, machte Unterschiedliches vom Artisten bis eben jetzt zum Direktor. Jetzt möchte er ein wenig kürzertreten.