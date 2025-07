Craft Market in Kinsau bietet regionale Eigenproduktionen

Hier trifft man noch Händler, die alles selbst herstellen: authentisches Kunsthandwerk, liebevoll gefertigte Schmuckstücke und Keramikwaren. Auch Lebensmittel aus Eigenproduktion reihten sich an den Ständen des Craft Markets in Kinsau. Die Besucher und Besucherinnen waren aber nicht allein wegen des vielfältigen und teilweise außergewöhnlichen Angebots von regionalen Gewerbetreibenden gekommen, sondern genossen auch die Festivalatmosphäre, die den Markt umgab.

Das Duo „Grünstreifen“ sorgte musikalisch für die richtige Stimmung. Und wer vom Spaziergang über den Markt müde geworden war, konnte sich danach im Liegestuhl sonnen oder sich in einer schattigen Lounge-Ecke ausruhen. Der Sommermarkt wurde mittlerweile zum dritten Mal von Funk Optik ins Leben gerufen. Der Kinsauer Optiker stellt noch selbst Brillen her – in seiner eigenen Manufaktur. Aus diesem Grund schätze der Betrieb auch regionales Handwerk und wolle mit dem Markt kleinere Gewerbetreibende aus der näheren und weiteren Umgebung unterstützen, indem diese ihre selbst gefertigten Produkte auf dem „Craft Market“ präsentieren können, so ein Mitarbeiter.

Beim Craft Market konnten Besucher sich auch selbst am Töpfern probieren

So waren speziell auch Anbieter dabei, die man normalerweise nicht auf Märkten trifft. Für die Besucher und Besucherinnen gab es viele nicht alltägliche Dinge zu entdecken: Wo sonst gibt es heute noch handgedrechselte Holzkugelschreiber oder aus Maulbeer-Rinde hergestellte Alben, die ein Anbieter aus Kaufbeuren zeigte? Eine Händlerin aus Königsbrunn präsentierte ihre bunte Auswahl an Teddybären, jeder ganz individuell gefertigt. Und die aus Holz hergestellten Balance Boards eines Anbieters aus Andechs durfte man vor Ort sogar austesten. Gerne probiert wurden die Käsespezialitäten aus Kinsau und der Eistee eines Weilheimers, der seine eigenen Teemischungen auf dem Markt anbot.

Lauter Unikate waren die Armbänder, die aus Makramee geknüpft und mit Edelsteinen bestückt waren. Auch Ohrringe aus Messing und Trauringe konnte man am Markt erstehen. Selbst genähte Taschen aller Art gab es ebenso wie selbst gemachte Tablet- und Handyhüllen. Individuell gefertigte Keramikbecher konnte man nicht nur fertig kaufen, sondern auch selber machen: Mehrmals am Tag fand ein Keramikkurs statt. Wer sich für die Herstellung von Brillen interessiert, war beim Craft Market ebenso an der richtigen Adresse: Bei Führungen durch Funks Manufaktur lernten die Teilnehmenden die einzelnen Produktionsschritte kennen.