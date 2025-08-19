Icon Menü
Dank Renaturierung: 83 Prozent mehr Bachforellen im Scheuringer Mühlbach

Scheuring

Die Renaturierung nimmt immer mehr Form an. Eine Elektro-Befischung verdeutlicht, dass sich die Arbeit lohnt. Auch Besuch aus dem Landtag lobt das Projekt.
Von Vanessa Polednia
    Der Absturz bei der großen Pappel nördlich vom Scheuringer Ortseingang ist das einzige Wanderhindernis im Verlauf des vier Kilometer langen Bachs.
    An einem Vorzeige-Augusttag führt der Weg entlang des Mühlbachs, vorbei an hoch aufragendem Mais, hinein in ein Stück Landschaft, das sich sichtbar verändert hat. Dort, wo der Bach vor wenigen Jahren noch als begradigter Kanal still und gleichförmig dahinfloss, plätschert er heute wieder mithilfe von Steinen, Wurzelstöcken und Weidenbündeln, die Abwechslung in den Lauf bringen. Die Arbeiten, die der Luftwaffenfischereiverein Lechfeld mit vielen Helfenden angestoßen hat, zeigen Wirkung: Der Mühlbach wird wieder zu einem lebendigen Ökosystem. Die Grünen-Landtagsabgeordneten Gabriele Triebel und Christian Hierneis machten sich Rahmen ihrer „Wassertour“ ein Bild von der Renaturierung.

