Dank Renaturierung: 83 Prozent mehr Bachforellen im Scheuringer Mühlbach

An einem Vorzeige-Augusttag führt der Weg entlang des Mühlbachs, vorbei an hoch aufragendem Mais, hinein in ein Stück Landschaft, das sich sichtbar verändert hat. Dort, wo der Bach vor wenigen Jahren noch als begradigter Kanal still und gleichförmig dahinfloss, plätschert er heute wieder mithilfe von Steinen, Wurzelstöcken und Weidenbündeln, die Abwechslung in den Lauf bringen. Die Arbeiten, die der Luftwaffenfischereiverein Lechfeld mit vielen Helfenden angestoßen hat, zeigen Wirkung: Der Mühlbach wird wieder zu einem lebendigen Ökosystem. Die Grünen-Landtagsabgeordneten Gabriele Triebel und Christian Hierneis machten sich Rahmen ihrer „Wassertour“ ein Bild von der Renaturierung.

Vanessa Polednia

86937 Scheuring

Renaturierung