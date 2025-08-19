Danziger Domorganist und seine Frau begeistern in Walleshausen

Welch ein Juwel die Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Walleshausen ist, konnten Besucherinnen und Besucher der jüngsten Veranstaltung im Rahmen des Orgelfestivals „Mächtige Klänge“ erleben. Und das nicht nur in puncto Akustik, die, wie beim Konzert Orgel/Violine mehr als deutlich wurde, eine ziemlich hervorragende ist.

Zudem konnte vor dem Hörerlebnis an einer Führung durch das unter Denkmalschutz stehende Pfarr- und das Gotteshaus teilgenommen und dabei tief in die Geschichte dieses historisch wertvollen Ensembles eingetaucht werden. Das anschließende Konzert in der locker gefüllten Kirche geriet zu einem musikalischen Höhepunkt musikalischer Veranstaltungen in Walleshausen.

Musiker ist Generalmusikdirektor der Baltischen Philharmonie

Das polnische Ehepaar Roman Perucki (Orgel) und Maria Perucka (Violine) hatte ein Programm zusammengestellt, das ganz auf die Kirche mit ihrer barocken Ausschmückung ausgerichtet war und auch auf die klangliche Vielfalt der Orgel Rücksicht nahm. Das Ehepaar lebt in Danzig. Sie unternehmen von dort aus weltweite, meist gemeinsame Konzertreisen. Roman Perucki ist in Danzig Professor an der Musikakademie, Domorganist und Generalmusikdirektor der Baltischen Philharmonie. Maria Perucka ist Geigenlehrerin an einer Musikschule.

Das Konzert begann mit „Adoration“ von Felix Borowski, Sohn eines nach England ausgewanderten polnischen Musikers. Die Verehrung klang vor allem über die Violine zart und hingebungsvoll. Es folgte ein Orgel-Solo mit einer mehrsätzigen Sonate desselben Komponisten. Perucko setzte dabei die Register sehr dezent ein, interpretierte das Werk vor allem über die Tonfolgen.

Sätze der Suite wirken bei dem Konzert in Walleshausen wie unabhängige Stücke

Ganz anders wurde das bei der „Suite in französischem Stil“ des polnischen Organisten und Komponisten Zbigniew Kruczek. Hier spielten beide mit den Raffinessen und teilweise humorvollen musikalischen Kreationen und den Rhythmen, die sich immer wieder änderten. Die sieben Sätze der Suite glichen einander nicht, es wirkte im Gegenteil eher wie eine Aneinanderreihung von Stücken, die nichts miteinander zu tun haben. Das machte die Suite spannend, lehrreich und äußerst unterhaltsam – zumal auch die Registrierung des Organisten manche Überraschungen bereithielt.

Das folgende „Intermezzo lirico“ des italienischen Orgelkomponisten Marco Enrico Bossi glättete die musikalischen Wogen, die durch das Gotteshaus geschickt worden waren, ein wenig. Sanft plätscherte die Musik des Ehepaars von der Orgelempore und war damit auch eine perfekte Überleitung zu „Maria“, einem sehr elegischen Werk von Enjott Schneider, das erst kürzlich beim Landsberger Orgelsommer als Solo für Orgel zu hören war. Mit der melodieführenden Geige klang „Maria“ noch eine Portion weicher, zarter, atmosphärischer.

Bei der „Fuga Bolero“ des polnischen Komponisten Marian Sawa wurde es noch einmal ungewöhnlich. Maria Perucka zupfte ihre Violine in großen Teilen des Stücks, das musikalische Leitmotiv wanderte munter zwischen den beiden Instrumenten hin und her. Immer wieder glitzerten auch folkloristische Elemente, die Musik wirkte wie eine Einladung zum Tanz, verband Orgel und Violine zu einer positiv stimmenden Einheit.