Wie schon seit zwei Jahren brütete auch in diesem Jahr eine Stockente auf der Terrasse von Rainer Makowski in Landsberg. Am Ostermontag schlüpften die elf Küken. Im vergangenen Jahr überlebte jedoch keins der kleinen Entlein, da sie in die Turbinen der Lechwerke eingesaugt wurden. Jetzt droht ein ähnliches Schicksal.

