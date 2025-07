Ein Wochenende mit Ritterturnier, Töpfermarkt und Trachtenfest

Die Juli-Wochenenden in Stadt und Landkreis Landsberg bietet heuer etliche interessante Veranstaltungen. Nach Brückenfest und Bayertorfest in Landsberg stehen nun von Freitag bis Sonntag, 11. bis 13. Juli, der Auftakt des Kaltenberger Ritterturniers, der Süddeutsche Töpfermarkt in Landsberg und das Lechgau-Trachtenfest in Rott auf dem Programm.

Kaltenberger Ritterturnier: Den Auftakt macht am Freiatg, 11. Juli, ab 17 Uhr die Gauklernacht. Auf fünf Bühnen und an mehr als 150 Marktständen gibt es ein vielseitiges Programm, in dessen Fokus die zehn Gaukler stehen , die mit ihren Kunststücken die Besucherinnen und Besucher in ihren Bann ziehen möchten. Das erste Ritterturnier der Ritterspiele ist jedes Jahr etwas ganz Besonderes. Es findet am Samstag, 12. Juli, um 20 Uhr statt. Am Sonntag, 13. Juli, findet der erste Familiensonntag mit dem Kinderritterturnier statt. Es beginnt direkt nach der Ritterturniershow ebenfalls in der Arena. Bis zum 27. Juli sind die Ritter dann immer freitags bis sonntags in der Arena zu bestaunen.

Süddeutscher Töpfermarkt: Der Markt findet am Samstag und Sonntag, 12. und 13. Juli, jeweils von 10 bis 18 Uhr entlang der St.-Laurent-du-Var-Promenade in Landsberg statt. Nach dem Töpfermarkt in den Seeanlagen in Dießen das zweite Großereignis dieser Art. Zwischen „Vater Lech“ an der Karolinenbrücke und dem Mutterturm entsteht laut Pressemeldung der Stadt eine einzigartige „Töpferallee“. Eingerahmt von alten Bäumen, mit Blick auf das Lechwehr und die historische Altstadt, biete der Platz das ideale Umfeld für die Keramikkünstlerinnen und Keramikkünstler und ihre Objekte. Rund 50 Handwerkerinnen und Handwerker aus ganz Deutschland und den Nachbarländern präsentieren an zwei Tagen ihre Töpfereien, Keramiken und Kunstwerke.

Lechgau-Trachtenfest: Nach den Feierlichkeiten der Feuerwehr steht am zweiten Wochenende der Rotter Festwoche das Trachtenfest an, zuvor, am Mittwoch, 9. Juli, ist Kabarettist Wolfgang Krebs um 20 Uhr im Festzelt zu Gast. Am Freitag, 11. Juli, geht es ab 20 Uhr weiter mit einem boarischen Tanzabend. Der Samstag, 12. Juli, steht ganz im Zeichen der Trachtentradition mit dem Gau-Heimatabend ab 20 Uhr mit Auftritten zahlreicher Trachtenvereine aus dem Lechgau. Höhepunkte des Festsonntags, 13. Juli, sind der Festgottesdienst um 9.30 Uhr auf dem Sportplatz und der Festzug, der um 13.30 Uhr durch Rott zieht. Um 14.30 Uhr folgen die Ehrentänze der Trachtenvereine. Markus Krötz vom Trachtenverein D'Rottbachtaler freut sich besonders auf den großen Festumzug: „Es haben sich 3200 Zugteilnehmer angemeldet.“ (AZ)