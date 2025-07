Das Bayertorfest braucht eine Wiederholung

Samstagmittag in der Landsberger Altstadt hatten erstaunlich viele Leute gute Laune und nur ein Thema: das wunderbare Bayertorfest. Alle waren noch begeistert vom Vortag und wollten am Abend unbedingt wieder hin. Es wurde drei Tage Jubiläum gefeiert, mit Ständen, Biertischen unter den Bäumen und Rahmenprogramm. Das beleuchtete Bayertor, die Musik und vor allem die gute Stimmung der Besucher zeigte, wie sehr dieses Fest angenommen und auch ringsum von den ansässigen Wirtinnen und Wirten unterstützt wurde. Ein gelungenes Fest, das nach einer Wiederholung, vielleicht auch im kleineren Rahmen, geradezu schreit. Das Bayertorfest ist einfach schon vom Ambiente wunderschön. Es gibt durch die alten Bäume Schatten und man sitzt direkt an der wunderschönen Stadtmauer und an einem der schönsten Baudenkmäler Landsbergs, das auch besucht werden konnte. Die Musik- und Theatervorstellungen auf der Bühne gefielen – kurzum ein wunderbares Sommerfest, das man nicht nur alle 600 Jahre feiern sollte. Viele der älteren Besucher erinnerten sich an die Zeiten des Belagerungsfestes, initiiert von Bernhard Vogel, Hans Richter und Klaus Tronsberg, drei legendären Landsberger Wirten, die es verstanden zu feiern. Es wäre schön, wenn diese Zeiten wieder aufleben würden. Und die Weinstube im Bayertor soll ja wieder eröffnet werden.

