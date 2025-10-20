Das Collegium Musicum wird 75 und probt für sein Jubiläumskonzert

Es ist eine Landsberger Institution: das Collegium Musicum. Seit Jahrzehnten sind gerade seine Passionsmusik und das Weihnachtskonzert Tradition. Jetzt gibt das Orchester sein Jubiläumskonzert zur 75-Jahr-Feier – zwischen Tradition und Weiterentwicklung. Zwei berühmte Sinfonien spielt das Collegium Musicum am Samstag, 29. November, um 19 Uhr im Passionsspielhaus Waal: die erste von Beethoven und die Unvollendete von Schubert.

Das Jubiläumskonzert wird also besonders anspruchsvoll, auch aufgrund der vollen sinfonischen Besetzung. Denn in letzter Zeit sind vermehrt auch junge Bläser zum Orchester dazugestoßen. „Es hat sich wohl herumgesprochen, dass jetzt genauer gearbeitet wird und wir auch anspruchsvollere Stücke spielen“, freut sich Dirigent Alfons Brandl. Mittlerweile ist die Besetzung auf 32 Streicher, sechs Holzbläser, und drei Blechbläser gewachsen. Die Musikerinnen und Musiker kommen nicht mehr nur aus dem Landkreis Landsberg, sondern teilweise sogar aus Augsburg und München zu den Proben. Als Externe werden weitere Bläser und ein Pauker das Orchester beim Jubiläumskonzert unterstützen. „So ein Konzert hat’s in der Geschichte des Collegiums noch nicht gegeben“, sagt Brandl.

Der Landsberger Franz Lichtenstern spielt als Solist

Als Solist spielt der Landsberger Franz Lichtenstern das Cellokonzert von Carl Philipp Emanuel Bach. Lichtenstern ist schon lange mit dem Collegium Musicum verbunden. „Ohne das Collegium hätte ich sicher nie Cello gelernt“, erinnert er sich. „Im Alter von ungefähr acht Jahren meinten die damalige Leiterin der Musikschule und mein Blockflötenlehrer, ich solle ‚ein richtiges Instrument‘ lernen. Daraufhin fragte mein Vater Alfons Schmidt (in meinem Beisein direkt vor dem Süßbräu, daran kann ich mich noch erinnern): Fo, was brauchst du für ein Instrument im Collegium grade am dringendsten? So lernte ich Cello bei Alfons Schmidt, der ja eigentlich gar nicht Cello spielen konnte und immer auf der Bratsche mitgespielt hat.“ Diese ersten Gehversuche führten schließlich zu Unterricht bei Dorothea Bader und mündeten in einem Cellostudium. Heute spielt Lichtenstern am Münchner Gärtnerplatztheater.

Icon vergrößern Für das Jubiläumskonzert des Collegium Musicum Landsberg wird derzeit fleißig geprobt. Links: Dirigent Alfons Brandl. Foto: S. Staude Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Für das Jubiläumskonzert des Collegium Musicum Landsberg wird derzeit fleißig geprobt. Links: Dirigent Alfons Brandl. Foto: S. Staude

Seit jeher hat das Collegium Musicum also gerade jungen Landsberger Talenten eine Bühne geboten. Das war Alfons Schmidt, der das Orchester 57 Jahre lang leitete und prägte, sehr wichtig. In 75 Jahren bewegter Geschichte standen insgesamt sechs Personen am Dirigierpult. Begründet hat das Orchester 1950 Ludwig Zierl. Alfons Schmidt gab den Dirigierstab 2012 aus gesundheitlichen Gründen an seinen Sohn Fabian Schmidt ab. Es folgten Felix Mathy und Dorothea Emmert.

Seit drei Jahren bekleidet nun Alfons Brandl das Amt. Der Augsburger Musiker bringt das Orchester seitdem auch immer wieder mit seinem Vokalensemble zusammen, so etwa beim vorletzten Weihnachtskonzert. Als Professor für Chorleitung an der Hochschule Nürnberg war er gerade im Übergang zur Rente, als er das Orchester 2023 übernahm. „Zuerst war ich am Zweifeln, ob ich das wirklich machen soll“, gibt Brandl zu. Aber die Lust der Mitglieder am Musizieren habe ihn dann überzeugt. Er wollte versuchen, das Orchester besser zu machen. Weil er selbst Geige spiele, könne er den Streichern auch technisch gut helfen. In den letzten drei Jahren habe das Orchester deutliche Fortschritte gemacht, so Dirigent Brandl.

Der Dirigent richtet einen Appell an die Stadt Landsberg

Eine Bühne für junge Talente will das Orchester auch in Zukunft wieder verstärkt bieten. Von der ein oder anderen Tradition wird das Orchester möglicherweise jedoch abrücken. „Das Passionskonzert zum Beispiel ist grundsätzlich eine schöne Sache, aber es schränkt die Repertoire-Arbeit ein“, erklärt Alfons Brandl. Eine Herausforderung sei es auch grundsätzlich, Stücke in der passenden Besetzung zu finden, wo also Streicher und Bläser genug zu tun hätten. Nicht zuletzt wendet Brandl sich mit einem Appell an die Stadt. Denn die langfristige Orientierung des Orchesters hänge auch von den geeigneten Auftrittsorten ab.

„Es ist für ein Orchester sehr, sehr schwer, in Landsberg sinnvolle Räume zum Konzertieren zu finden“, sagt Brandl. Acht Grad in der Heilig-Geist-Kirche, und zu wenig Platz für Orchester und Publikum im Rathaussaal und der Heilig-Engel-Kirche – da blieben wenig gute Optionen übrig. Das sei auch der Grund, warum das Collegium sein Jubiläum nun nicht in Landsberg, sondern in Waal feiert. „Die Stadt Landsberg wäre dran, eine sinnvolle Konzerthalle oder einen Mehrzweckraum zu bauen, wo man musizieren kann.“ In der Zwischenzeit probt das Collegium Musicum fleißig weiter im Salzstadel für das große Jubiläumskonzert. Karten gibt es ab sofort beim Reisebüro Vivell.