Dieses Haus soll mehr als ein Gebäude sein

Von außen wirkt es modern, hell und freundlich. Innen wird man von ausgelassener Stimmung beim Sektempfang begrüßt. Doch vor allem liegt ein Gefühl von Aufbruch und Dankbarkeit in der Luft: Mit einem großen Fest hat die Arche Landsberg ihr neues Haus in der Römerauterrasse offiziell eingeweiht.

„Das Projekt haben wir vor acht Jahren in der Mitgliederversammlung beschlossen“, erinnert sich Albert Schülke, Vorsitzender des Vereins. Als Bauingenieur weiß er, worauf bei der Verwirklichung geachtet werden muss: Zunächst habe man geprüft, ob bestehende Gebäude geeignet wären. Doch barrierefreie Standards für Menschen im Rollstuhl ließen sich kaum verwirklichen. „Vor vier Jahren bot sich die Gelegenheit, dieses Grundstück zu kaufen - und wir haben zugegriffen.“

Die Überraschung: Das Gebäude in Landsberg wird zwei Monate früher fertig

Die Bauzeit war ambitioniert geplant, doch am Ende kam die Überraschung: „Wir waren fast zwei Monate vor dem Termin fertig – und das bei Einhaltung der Kosten“, sagt Schülke. Rund 4,5 Millionen Euro hat das Projekt gekostet. Neben Eigenkapital und Bankkrediten war es vor allem die Spendenbereitschaft von Privatpersonen, Firmen und Stiftungen, die das Vorhaben möglich gemacht habe.

Vorsitzender Albert Schülke (links) und Architekt Ronald Beck bei der Einweihung des neuen Arche-Hauses in Landsberg. Foto: Christian Rudnik

Das Ergebnis ist ein vollständig barrierefreies Gebäude mit acht Bewohnerzimmern, vier Apartments für Assistentinnen und Assistenten sowie weiteren Wohnungen im Dachgeschoss. Jede Bewohnerin und jeder Bewohner hat nun ein eigenes Zimmer mit Bad, dazu große Gemeinschaftsräume und eine Küche, die sich auch an die Bedürfnisse von Rollstuhlfahrern anpassen lässt. „Das ist die Lösung für Menschen, die älter werden und mehr Unterstützung brauchen“, erklärt Hausleiterin Linette Harms. „Das alte Haus in der Erpftinger Straße war dafür zu eng und nicht barrierefrei.“

Für die Gemeinschaft sei das neue Zuhause weit mehr als ein Bauprojekt. Es ist eine Weiterentwicklung des Lebenskonzepts, das die Arche seit 25 Jahren verfolgt: Menschen mit und ohne Behinderung teilen ihren Alltag wie in einer großen Wohngemeinschaft. „Wir essen zusammen, wir feiern zusammen, wir streiten auch mal zusammen. Aber wir lernen voneinander und sind auf Augenhöhe“, sagt Harms.

„Die Bewohner sind im siebten Himmel“

Der Alltag im neuen Haus sieht ganz „normal“ aus: Die Bewohner gehen tagsüber in Werkstätten, kehren am Nachmittag zurück, trinken Kaffee, erzählen vom Tag. Abends kommt man beim gemeinsamen Abendessen zusammen – ein fester Ankerpunkt, oft verbunden mit einem Gebet. Geburtstage werden gefeiert, Ausflüge unternommen, Hobbys unterstützt. „Die Bewohner sind im siebten Himmel“, berichtet Schülke.

Hell und freundlich sind die Räume im neuen Haus der Arche Landsberg. Foto: Christian Rudnik

Zur Einweihung war das Haus voller Gäste: Mitglieder, Nachbarn, Unterstützerinnen, Handwerker, Architekten, Vertreter der Arche Deutschland und viele Familien. In den Reden wurde immer wieder der Dank betont – an Spender, Ehrenamtliche und das gesamte Team. Bianca Berger, die Gemeinschaftsleiterin, brachte es auf den Punkt: „Warum machen wir das überhaupt? Weil wir überzeugt sind von dem, was wir tun: zusammenleben in Vielfalt, Menschen mit und ohne Behinderung, auf lange Sicht, in einem Zuhause, das trägt.“

Die Arche Landsberg ist nun doppelt so groß wie zuvor. Mit neuen Bewohnern, neuem Personal, neuen Herausforderungen. Doch die Stimmung an diesem Tag zeigt, dass Zuversicht überwiegt. „Wir wollen ein kleines Licht mit hellem Leuchten sein“, sagt Berger zum Abschluss. „Ein Beispiel dafür, dass Verschiedenheit kein Hindernis ist, sondern ein Gewinn.“