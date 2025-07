Diese Schülerinnen und Schüler haben viele Schätze für die Zukunft gesammelt

Viele lustige Anekdoten aus dem Schulleben erzählten Anna Kuhn und Hannah Dengel als Schülersprecherinnen und drückten ihren Dank für eine erfolgreiche Schulzeit aus. An der Johann-Baptist-Baader-Mittelschule Fuchstal wurden 33 Schüler mit dem mittleren Bildungsabschluss (M-Zug) sowie 20 Schüler mit dem qualifizierten oder erfolgreichen Mittelschulabschluss verabschiedet.

Vor den zahlreich in der Fuchstalhalle versammelten Eltern und Familien eröffnete die Schulleiterin Eva Maria Klein den Reigen der Ansprachen mit dem Thema Schätze. Sie rief den Absolventen ins Bewusstsein, wie viele Schätze, von Wissen über Freundschaften bis hin zu Talenten, sie gesammelt haben. „Auch wir als Schule durften euch als Schatz erleben“, führte die Rektorin weiter aus und ahnte, dass die Kreativität oder der Humor der nun scheidenden Schüler fehlen wird. Mit Stolz konnte Klein anmerken, dass alle 53 Absolventen einen anerkannten Abschluss erhalten. Mit 1,1 erzielte Aaron Heiland ein herausragendes Ergebnis im M-Zug, womit er auf Landkreisebene den zweitbesten Abschluss erzielte. Auf Platz zwei folgten bei den beiden M-Klassen mit 1,4 Amelie Baumgartner und Julian Unsin, einen Schnitt von 1,6 erreichten Sarah Sedlmaier und Anna Kuhn. Einen Notenschnitt von 1,9 hatten Julia Haseitl, Anna-Lena Krauß sowie Bastian Liße. In der neunten Klasse erreichte Lennja Zimmermann mit 1,9 das beste Ergebnis, gefolgt von Bardia Zangeneh (2,0) und Deniz Kapar (2,5). Für die Besten gab es Preise der Frank-Hirschvogel-Stiftung, die von Rosanna von Wiedersperg überreicht wurden.

Icon Vergrößern Zum Schluss zeigten die Schüler des Tanzkurses ihr Können. Foto: Rosi Geiger Icon Schließen Schließen Zum Schluss zeigten die Schüler des Tanzkurses ihr Können. Foto: Rosi Geiger

Als Vertreter der neun im Schulverband vereinten Gemeinden trat Fuchstals Bürgermeister Erwin Karg ans Rednerpult. „Meine Schulzeit war 1982 vorbei und ich kann mich nicht erinnern, dass damals jemand eine Rede gehalten hätte“, blickte Karg zurück. Als Vorsitzender des Schulverbandes hat er jedoch 2002 seine erste Rede bei einer Abschlussfeier gehalten und kündigte an, dass diese nun seine letzte sein wird.

Einige lustige Anekdoten aus dem Schulleben

„Wir waren nie die fleißige Vorzeigeklasse, bei uns war immer was los“, sagte Schülersprecherin Emma Hager für ihre neunte Klasse. Auch Anna Kuhn und Hannah Dangel erzählten manch lustige Anekdote aus dem Schulleben der beiden M-Klassen. Bevor es an die Zeugnisvergabe ging, trat die Lehrerin der neunten Klasse Catrin Kärcher ans Mikrofon und zeigte sich wehmütig, ihre Schützlinge nun ziehen lassen zu müssen. Sinnbildlich ließ sich der Klassenlehrer der 10Ma Dieter Otto bei seiner Abschlussrede immer wieder vom Handy stören und Doris Riegelbauer, verantwortlich für die 10Mb, blickte auf viele technische Herausforderungen, die sie mit Unterstützung der Schüler meisterte.

Nach einer längeren Pause, in der sich alle Absolventen und Gäste am Buffet stärken konnten, zeigten acht Schüler-Paare, was sie im Tanzkurs erlernt hatten. Dann wurde das Parkett für alle freigegeben und so endete die Abschlussfeier in einer rauschenden Ballnacht.