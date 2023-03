Denklingen spart und plant ein weiteres Jahr keine neuen Schulden zu machen

Nachdem der Haushalt in Denklingen 2020 und 2021 über 30 Millionen Euro umfasst hat, schraubt die Gemeinde finanziell heuer weiter zurück.

Der Finanzplan, den Denklingens Kämmerer Johann Hartmann dem Gemeinderat für 2023 vorlegte, wurde von den Ratsmitgliedern ohne Änderungen beschlossen. Insgesamt umfängt der Haushalt in Einnahmen und Ausgaben rund 20,2 Millionen Euro. Dabei sind zwei Fünftel davon für Investitionen vorgesehen.

Laufende Kosten betragen in Denklingen über 12 Millionen Euro

Die laufenden Einnahmen und Ausgaben, die im Verwaltungshaushalt zusammenkommen, umfassen hingegen rund 12 Millionen Euro. Das meiste Geld bekommt die Gemeinde durch Gewerbe-, Einkommen- und Umsatzsteuern. Kämmerer Johann Hartmann rechnet mit rund 5,7 Millionen Euro. Laufende Ausgaben werden durch Zuschüsse in Höhe von mehr als einer Million Euro gefördert.

Hohe laufende Kosten fallen besonders bei der Kreisumlage an, die von der Gemeinde bezahlt werden muss (3,4 Millionen Euro). Die Umlage fällt damit knapp 500.000 Euro niedriger aus als 2022 noch. Hinzu kommen 1,17 Millionen Euro für Personalkosten und 1,3 Millionen Euro an Verwaltungskosten. Die Gemeinde zahlt 995.050 Euro für soziale Zwecke und 844.950 Euro, um bestehende Straßen, Wege und Brücken zu betreiben. Kleinere Summen sind zum Beispiel mit 9000 Euro für das Sammeltaxi eingeplant.

Größte Investitionssummen sind bei Baumaßnahmen geplant

Um in diesem Jahr ohne weiteren Kredit zu investieren, plant Denklingen 6,1 Millionen Euro aus den Rücklagen für den Vermögenshaushalt zu verwenden. Vergangenes Jahr investierte die Gemeinde bereits drei Millionen in den Bau einer Kindertagesstätte. Dieses Jahr werden noch einmal 3,6 Millionen Euro in das Projekt gesteckt. Bis 2026 sollen noch kleine Beträge in die Kita investiert werden. Für 70.000 Euro sollen die Räumlichkeiten ausgestattet werden.

2022 fingen die Bauarbeiten für die Kita in Denklingen an. Foto: Oliver Wolff (Archivbild)

Im Bereich Grundstückserwerb sind 187.000 Euro für Flächen im Bereich untere Halde vorgesehen. Investieren möchte die Gemeinde zudem in den Straßenbau Bereich Hinterberg (126.000 Euro), Leederer Straße und Bahnhofstraße (300.000 Euro). Für ein Regenbecken in Denklingen sollen ebenfalls 300.000 Euro investiert werden. Zwischen 2022 und 2026 plant die Gemeinde jedes Jahr 100.000 Euro in die Sanierung der Kanäle zu investieren. Nachdem Denklingen vergangenes Jahr 2,1 Millionen Euro in eine neue Wasserversorgungsanlage investierte, werden dieses Jahr noch mal 270.000 Euro in das Projekt gesteckt. 564.000 Euro sind für den Ausbau des Glasfasernetzes vorgesehen.

Hebesätze ändern sich in Denklingen nicht

736.250 Euro plant die Gemeinde zu nutzen, um Kredite zu tilgen. Die Schulden am Ende des Jahres belaufen sich aller Voraussicht nach auf rund 18,4 Millionen Euro. Bei den 2911 Einwohnern, die Denklingen Stand Juni 2022 hat, bedeutet das eine Pro-Kopf-Verschuldung von knapp 6347 Euro. "Die Kredite laufen über 30 Jahre", erklärt der Kämmerer. Man sei zuversichtlich, die Schulden rechtzeitig bezahlen zu können. An Rücklagen bleiben der Gemeinde aller Voraussicht nach 463.193 Euro.

Die Hebesätze der Grundsteuer beträgt 300 v.H. für land- und forstwirtschaftlichen Betriebe und auch für Grundstücke. Die Gewerbesteuer liegt ebenfalls bei 300 v.H. Während andere Gemeinden die Hebesätze höher ansetzen mussten, wurden sie in Denklingen seit 1972 nicht mehr verändert.