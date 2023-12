Die Bürgermeisterwahl lässt die Mehrheit der Denklinger kalt

Bei der Bürgermeisterwahl in Denklingen bleibt das Interesse überschaubar. Bürgermeister Andreas Braunegger (CSU/Freie Bürger) wird im Amt bestätigt.

Bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag in Denklingen haben deutlich weniger als die Hälfte der Wahlberechtigten von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht. Bei einer Wahlbeteiligung von 38,5 Prozent wurde der seit 2018 amtierende Bürgermeister Andreas Braunegger mit einem Stimmenanteil von 64,5 Prozent gewählt. Auf 35,5 Prozent der abgegebenen Stimmzettel (das waren 295) wurden andere Personen für das Amt des Bürgermeisters geschrieben.

Mit 537 Stimmen (wahlberechtigt waren 2278 Personen, gewählt haben 878, 832 Stimmen waren gültig) wurde Braunegger, der von CSU und Freien Bürgern aufgestellt worden war, mit etwas weniger Stimmen im Amt bestätigt, als er vor knapp sechs Jahren ebenfalls als alleiniger Kandidat erhalten hatte.

Auf den 295 Stimmzetteln, auf denen nicht für Braunegger votiert worden war, finden sich die Namen von insgesamt 81 anderen Frauen und Männern. Neben etlichen Denklinger Persönlichkeiten sind darunter auch der frühere Fußball-Nationalspieler Rudi Völler, der frühere Geschäftsstellenleiter Johann Hartmann, die Kabarettistin Monika Gruber sowie der Fuchstaler Bürgermeister Erwin Karg. Der zweithöchste Stimmenanteil nach dem wiedergewählten Bürgermeister erhielt Zweiter Bürgermeister Norbert Walter. 98-mal wurde sein Name auf den Stimmzettel geschrieben, was 11,8 Prozent der gültigen Stimmen entspricht. 2018 hatte Walter 95 Stimmen eingesammelt, ohne als Kandidat nominiert gewesen zu sein.

Nachdem Michael Kießling (CSU) in den Bundestag gewählt worden war, musste in Denklingen Anfang 2018 außer der Reihe gewählt werden. Seinerzeit waren auf Andreas Braunegger 591 von 977 gültigen Stimmen entfallen, was einem Anteil von 60,5 Prozent entsprach. Die Wahlbeteiligung lag vor knapp sechs Jahren ebenfalls unter 50 Prozent.

Sein bestes Einzelergebnis erreichte Andreas Braunegger bei der gestrigen Wahl mit 76,2 Prozent der Stimmen in Epfach, in Dienhausen kam er auf 58,9 Prozent, in Denklingen auf 61 Prozent.

