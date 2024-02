Diebe montieren Regenfallrohre von der Kirche in Denklingen ab

Kupfer ist ein wertvolles Metall: In Denklingen vergreifen sich unbekannte Diebe an den Regenfallrohren der Pfarrkirche.

Auf ein wertvolles Metall hatten es Diebe in der Nacht auf Freitag in Denklingen abgesehen. Wie die Landsberger Polizei mitteilt, haben sie an der Pfarrkirche fünf Regenfallrohre aus Kupfer abmontiert und entwendet. Der Wert der gestohlenen Fallrohre wird auf rund 150 Euro beziffert. Nach den aktuellen Kupfer-Notierungen (600 bis 800 Euro pro 100 Kilogramm) dürften die bislang unbekannten Täter keine große Mühe gehabt haben, die Beute wegzubringen, die demnach ungefähr 20 Kilogramm schwer gewesen sein dürfte. Die Gesamtlänge der fünf gestohlenen Fallrohre beträgt laut Polizei 15 Meter.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, sich unter der Telefonnummer 08191/9320 zu melden. (AZ)

