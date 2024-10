Epfacher Bläser feiern Jubiläum mit vielen Gästen und Musikanten

„Heit geht’s auf, weil Musikanten feiern gern. Do geht’s recht lustig zua, bis in der Fruah!“ Mit dieser umgedichteten Strophe des Gamsgebirgsmarschs begrüßte die Epfacher Bläsergruppe ihre Gäste. Im vollbesetzten Saal des Gasthauses Sonne ließen sich das die Musikanten und Zuhörer nicht zweimal sagen, und es wurde mit einem geselligen Wunschkonzert bis tief in die Nacht gefeiert.

Seit 30 Jahren umrahmt die Epfacher Bläsergruppe kleinere und größere Veranstaltungen, doch die eigenen Jubiläen wurden bisher nie beachtet. Zum 30-jährigen Bestehen kamen nun vier befreundete Besetzungen zu einem Musikantenhoagart. Die Besucher hatten eine Repertoire-Auswahl am Tisch liegen und durften sich etwas wünschen. Dabei sorgte das Lechroaner Zithertrio mit der „Amalien-Polka“ oder „Da Summa i summa“ für leisere Töne. Gleich daneben saß die Stegreifmusi, die vier schneidigen Burschen bildeten mit ihren pfiffigen Polkas und Boarischen einen Kontrast. Jeden Mittwoch treffen sich im Epfacher Gasthaus Sonne die Stammtischsänger, bei deren „Fiakerlied“ oder dem „Heut kommen d´Engerl auf Urlaub nach Wien“ der ganze Saal mitsang. Wieder ganz andere Akzente setzten die Baisweiler Sänger aus dem Schwäbischen, die zehn Männer begeisterten mit „Ich war noch niemals in New York“ von Udo Jürgens oder „Mein kleiner grüner Kaktus“ der Comedian Harmonists.

Natürlich wirkten auch die Jubilare selbst bei dem Wunschkonzert mit und das „Lasset uns das Leben genießen“ aus ihrem Repertoire wurde im Laufe des Abends mehrmals verlangt. Doch der Moderator Magnus Eglhofer wollte es für den Schluss aufheben. Umso kräftiger sangen am Ende alle mit.