Hirschvogel trennt sich von seinem Werk in den USA

Die Hirschvogel Group mit Hauptsitz in Deutschland ist mit neun Werken auf drei Kontinenten ein weltweit agierender Zulieferer im Automotivebereich. Nun trennt sich das Unternehmen von der 1988 gegründeten Hirschvogel Incorporated in Columbus, Ohio in den USA. Das gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt. Der US-amerikanische Standorte kämpfte wohl seit Langem mit Verlusten.

Hirschvogel beschäftigt weltweit rund 6.500 Mitarbeitende. Der Gesamtumsatz lag im Jahr 2023 bei 1,5 Milliarden Euro. Im Komponentengeschäft zählt Hirschvogel zu den weltweit größten Herstellern von massiv umgeformten und weiter veredelten Bauteilen aus Stahl und Aluminium. Den nordamerikanischen Automobilmarkt wird Hirschvogel künftig über seine anderen Produktionsstandorte, vorwiegend über Mexiko und Indien, bedienen. Neuer Eigentümer des Werks in den USA ist Walor, Teil der Ferral United Group des Mutares-Konzerns. Die 320 Mitarbeitenden der Hirschvogel Incorporated werden vom Käufer übernommen. (AZ)