In Denklingen wird nach finanziellen Verlusten gespart

Den Denklinger Gemeinderäten lag die Jahresrechnung für 2024 mit einem Verlust von 1,2 Millionen Euro vor. Deshalb sprachen sich einige Räte für einen Sparkurs aus. Bei einer Investition waren die Mitglieder sich uneinig.

Mit der Vorlage der abschließenden Zahlen für 2024 entbrannte im Denklinger Gemeinderat eine rege Diskussion. Bürgermeister Andreas Braunegger erklärte, dass der Verlust durch die 2,5 Millionen Euro Gewerbesteuer-Rückzahlungen entstanden ist. Dadurch kann die Gemeinde zwar Schlüsselzuweisungen erwarten, was jedoch zeitverzögert erst in zwei Jahren greift. Deshalb rief die Rätin Regina Wölfle aus, „wir müssen sparen“ und Barbara Bergmann schlug vor, eine Klausur für den Gemeinderat zum besseren haushalten durchzuführen. „Wir sind schon seit zwei Jahren auf der Bremse, aber eine Kommune darf nicht Stillstand haben, sonst geht auch die regionale Wirtschaft zurück“, sagte Braunegger.

In Denklingen soll es ein neues Urnengrabsystem geben

Im weiteren Verlauf der Sitzung wurden einige Aufträge vergeben. Der Druckminderschacht an der Epfacher St.-Lorenz-Straße wird für 44.000 Euro erneuert und für den Bauhof wird ein flexibles Schneeräumschild für 16.600 Euro gekauft. Außerplanmäßig wird ein Urnengrabsystem für Baum- und Wiesenbestattungen zum Preis von 22.200 Euro angeschafft. Es soll in allen drei Ortsteilen installiert werden, wobei der Denklinger Friedhof dafür umgestaltet wird.

In den Friedhöfen von Denklingen und Epfach gibt es bereits Urnenwände. Laut Bürgermeister Braunegger steige die Nachfrage. „Viele möchten auch Baumbestattungen und dergleichen“, so Braunegger. Deshalb wurde das Angebot der Firma Weiher GmbH aus Freiburg im Breisgau für 20 Urnengrabsysteme zum Preis von 22.200 Euro angenommen. In diesen Edelstahlröhren können je vier Urnen bestattet werden. Oben abgedeckt wird die Röhre mit einer Messingplatte, in die auf Wunsch die Namen der Verstorbenen eingraviert werden können. Für diese 20 Urnenröhren sollen in allen drei Friedhöfen Denklingen, Epfach und Dienhausen passende Standorte gesucht werden. Ein Urnengrab wird von der Gemeinde für zehn Jahre verliehen. Geschäftsleiterin Birgit Jost schätzte die Kosten dafür auf zwischen 700 und 1000 Euro. Verlängerungen werden günstiger, doch diese Beträge wird der Gemeinderat nach Fertigstellung der Urnengrabsysteme separat festlegen.

Bisher steht in Denklingen noch keine Skulptur auf dem Rathausvorplatz

Um der Baumbestattung in Denklingen einen passenden Platz zu geben, wird der neue Friedhof derzeit umgestaltet. Die bestehende Hecke an der Ostseite wird entfernt, wodurch die beiden vorhandenen Bäume mit einbezogen werden. Rund um die Linden sollen die Edelstahlröhren in den Boden eingegraben werden. Als Abgrenzung zum Parkplatz hat der Gemeinderat einen Holzzaun mit Granitsäulen zum Preis von 8000 Euro in Auftrag gegeben.

An Punkt sieben der Tagesordnung stand die Anschaffung einer Skulptur für den Rathausvorplatz. Der ortsansässige Bildhauer Josef Lang bietet die Figur „Herzträger“ in Aluminium gegossen und 3,2 Meter Höhe zum Preis von 48.000 Euro an. Einige Räte sahen wegen der knappen Finanzen jetzt nicht die richtige Zeit, um eine solche Skulptur anzuschaffen. „Ich hätte gern etwas Passendes für Denklingen, den Herzträger gibt es schon mehrmals“, sagte Ratsmitglied Simon Hefele. In kleinerer Ausführung steht der „Herzträger“ unter anderem in den Hirschvogel-Werken. Der Künstler Josef Lang war selbst in der Sitzung anwesend und stellte mit Bedauern fest, „in der näheren Umgebung stehen die wenigsten Arbeiten von mir“. Mit einer Abstimmung von 7:7 kommt der Kauf dennoch nicht zustande.