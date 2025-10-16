„Nichts ist mehr so, wie es war“: Noch heute prägt das Baustellenunglück Denklingen

Vor dem Eingang einer Denklinger Baufirma steht ein schlichter Gedenkstein. Zwei Natursteine lehnen aneinander, davor blühen saisonale Blumen. Im polierten Stein ist eine kurze Inschrift eingraviert: „… und nichts ist mehr so wie es war.“ Darunter die Namen von vier Männern und das Datum 16. Oktober 2020.

An diesem Tag wurde die Gemeinde Denklingen von einem schweren Unglück getroffen. Auf dem Gelände der Firma stürzte während der Betonierarbeiten eine frisch errichtete Decke ein. Vier Arbeiter – drei Männer im Alter von 34 bis 37 Jahren sowie ein 16-jähriger Auszubildender – verloren ihr Leben, ein weiterer Kollege überlebte leicht verletzt. Die Männer arbeiteten an einem Verbindungstrakt zwischen Bürogebäude und Werkhalle des neuen Firmensitzes, als das tonnenschwere Traggerüst in sich zusammenbrach.

Noch am Unglückstag wurde in Denklingen ein Kriseninterventionsteam gegründet

Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Polizei, THW und Rettungsdiensten rückte an. Viele Einsatzkräfte suchten in mühevoller Handarbeit nach den Verschütteten, doch für die vier Männer kam jede Hilfe zu spät. Drei wurden von der einstürzenden Betondecke erschlagen, einer erstickte im Beton. Noch am selben Abend wurde ein Kriseninterventionsteam eingerichtet, um Angehörige, Kollegen und Einsatzkräfte zu betreuen.

Nach umfangreichen Ermittlungen erhob die Staatsanwaltschaft Augsburg im Jahr 2023 Anklage gegen zwei Verantwortliche der Baufirma wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung. Nach Einschätzung der Ermittler war das Traggerüst nicht ordnungsgemäß aufgebaut und unzureichend gesichert. Im Prozess vor dem Amtsgericht Landsberg wurden zahlreiche Zeugen und Sachverständige gehört. Diese kamen zu dem Schluss, dass Sicherheitsvorschriften nicht vollständig eingehalten worden waren. Das Gericht verurteilte die beiden Angeklagten zu Bewährungsstrafen.

Verurteilte Unternehmer: „Auch fünf Jahre später begleiten uns die Erinnerungen daran tagtäglich“

Auf Anfrage unserer Redaktion teilen die Verantwortlichen der Baufirma in einer Erklärung mit, dass die Ereignisse vom 16. Oktober 2020 tiefe Spuren hinterlassen hätten. Sowohl menschlich als auch emotional und unternehmerisch: „Auch fünf Jahre später begleiten uns die Erinnerungen daran tagtäglich. Gleichzeitig war es für uns wichtig, nach vorne zu blicken und im Rahmen unserer Möglichkeiten Verantwortung zu übernehmen, wo es erforderlich war.“ Die Auseinandersetzung mit dem Geschehen und seinen Folgen sei für die Unternehmerfamilie ein sehr persönlicher Prozess, den sie nicht öffentlich führen möchten, heißt es weiter. „Unser Gedenken gilt den Opfern und den Menschen, die uns nahe sind. In diesen schweren Stunden fühlen wir mit den Angehörigen und sprechen ihnen unsere aufrichtige und tief empfundene Anteilnahme aus.“

Bürgerstiftung half Hinterbliebenen mit sechsstelliger Summe

Generell war nach dem Unglück die Anteilnahme für die Angehörigen vor Ort groß. Zahlreiche Menschen aus Denklingen und den Ortsteilen Epfach und Dienhausen kamen zusammen, um den Familien beizustehen. In kurzer Zeit gründete die Gemeinde unter Bürgermeister Andreas Braunegger die Bürgerstiftung Denklingen-Epfach-Dienhausen, die ursprünglich für Gemeindeangehörige gedacht war. „Die Stiftung war zu diesem Zeitpunkt frisch gegründet. Eigentlich sollte sie nur für gemeindeansässige Personen gelten“, erklärt Braunegger. „Beim Stiftungszweck wurde als Sonderregelung angegeben, dass Betroffene des Baustellenunglücks auch berücksichtigt werden.“

Binnen weniger Wochen kam ein sechsstelliger Betrag zusammen, der an die Hinterbliebenen ausgezahlt wurde. Das Geld, das sich nun in der Stiftung befindet, bleibe in der Gemeinde, betont Braunegger. „Wir haben uns einmal mit dem Geld an der Renovierung einer Wohnung beteiligt“, nennt er als Beispiel. Über die Verwendung entscheidet ein Stiftungsrat, in dem Vertreter aller Ortsteile sitzen. Wer Hilfe benötigt, kann sich direkt an eines der Ratsmitglieder wenden. „Dann entscheidet der Rat, ob geholfen wird oder nicht“, sagt der Bürgermeister.

Auf die Frage, ob das Unglück die Gemeinde verändert habe, antwortet der Denklinger Bürgermeister: „Es war ein schlimmes Schicksal, aber die Zeit heilt zumindest für die Gemeinde Wunden.“ Der Gedenkstein ist die einzige materielle Erinnerung an den Vorfall. „Einen offiziellen Gedenktag gibt es nicht, das wäre schwierig, ohne alte Wunden aufzureißen. Für die Angehörigen ist das eine ganz intime Sache.“