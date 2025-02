Zwei Personen werden bei Unfall zwischen Denklingen und Leeder verletzt

Bei einem Verkehrsunfall sind am Mittwoch zwei Personen leicht verletzt worden. Gegen 14.20 Uhr befuhr laut Polizei ein 19-Jähriger aus dem südlichen Landkreis Landsberg mit seinem Pkw die Kreisstraße von Denklingen in Richtung Leeder. An der Abzweigung „Am Ziegelstadel“ übersah er, dass ein anderes Auto nach links abbiegen wollte und fuhr auf dieses auf.

Dessen 40-jährige Fahrerin erlitt durch den Aufprall ebenso leichte Verletzungen wie der 19-Jährige. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden, so die Polizei. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 35.000 Euro. (AZ)