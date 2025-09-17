"Ausgsting" in Landsberg: Ein Film als Erlebnis

Mit seinem guten Gespür für Besonderes hat Rudolf Gilk vom Olympia Filmtheater wieder einen kleinen Höhepunkt präsentiert: Die Filmemacher Julian und Thomas Wittmann brachten zusammen mit dem bekannten bayrischen Aussteiger Wolfgang „Gangerl“ Clemens ihren neuen Film „Ausgsting“ in den Kinosaal. Drei Monate lang haben die Brüder mit ihrer Crew den 84-jährigen Abenteurer auf seinem Segelboot durch den Indo-Pazifik begleitet. Auf ihrer Kinotour zum Filmstart machten sie am Lech Station, und so konnten sich viele Besucher mit auf eine Reise begeben, die vielleicht mehr Fragen aufwirft, als sie Antworten bereithält - auf eine ganz besondere Art und Weise.

Der Film „Ausgsting“ scheint im ersten Moment, als bekäme man als Zuschauer eine Anleitung zum Glücklich sein. Eine Dokumentation über einen Mann, der es wissen muss. Der Gangerl ist einer der bekanntesten Deutschen Aussteiger und seit 36 Jahren auf den Meeren und Kontinenten dieser Erde unterwegs. Am liebsten alleine in seinem Segelboot, der Bavaria II. Immer auf der Suche nach dem nächsten Paradies. Und immer, so wirkt es im Film, mit einem Schraubenzieher in der Hand. Es scheint kein Tag zu vergehen, an dem der gelernte Kunstschlosser nicht an einer Stelle seines Bootes etwas reparieren oder ausbessern muss.

Die Filmcrew fährt auf dem 16 Meter langen Boot mit

Dass die zehn Mann große Filmcrew neben dem Platz für sich selbst auch allerlei Gepäck und Equipment auf seinem 16 Meter langen Boot für die 2000 Seemeilen langen Reise unterbringen muss, bringt den Aussteiger doch mehr in die Realität dieses Projekts, als ihm lieb zu sein scheint. So sagt der Gangerl im Film, dass dieses ganze Projekt sein „friedvolles Leben“ schon ein bisschen gestört hat und wundert sich lautstark und herrlich bayrisch an mancher Stelle über die Wehwehchen der seekranken „Filmfritzen“. Aber genau das ist es, was „Ausgsting“ zu dem macht, was es ist: ein ehrlicher und authentischer Film, in dem die Vision der jungen Filmemacher zusammenprallt mit der harten Wirklichkeit des Aussteigens auf der einen, aber vor allem mit dem Gangerl auf der anderen Seite.

1988 verkaufte der gelernte Kunstschlosser seine gut laufende Firma und segelte los, die Donau runter ins Schwarze Meer. Er entfloh der Zivilisation, denn in dieser „herrschen nur Hass und Neid“, so der inzwischen 84-Jährige. Er fühle sich der Natur zugehörig, nicht den Menschen. „Die Natur ist nicht falsch, aber die Menschen, die Lebensart der Menschen, die ist falsch“, urteilt der Aussteiger noch heute. Anfangs segelte seine Freundin Renate mit, doch das Aussteigerleben, das war nicht ihres. Seitdem ist der Weltenbummler meist alleine unterwegs, überall, auf der ganzen Welt.

Die Filmemacher und das Ehepaar Gilk vor dem Olympia Filmtheater: (von links) Rudolf Gilk, Julian Wittmann, Wolfgang „Gangerl" Clemens, Thomas Wittmann, Klara Gilk und Christian Wilhelm. Foto: Lu Grundmann

In „Ausgsting“ begleitet das Publikum den Filmemacher Julian Wittmann an Bord der Bavaria II, mit allen Höhen und Tiefen, die so eine Reise bergen mag. Auf engstem Raum, auf weiter See auf einem Boot mit vielen Menschen kommen zu den unberechenbaren Naturgewalten auch die persönlichen Belange der Filmcrew und vor allem die des eigensinnigen, weil eigenbrötlerischen Gangerl dazu. „So eine Kamera hat etwas Entlarvendes“, sagt der Drehbuchautor und Regisseur Julian Wittman später im persönlichen Gespräch. Und durch diese Kamera schaut der Zuschauer. Dahinter stehen all die Fragen an den Aussteiger, mit dieser natürlichen Neugier auf die Antworten über das Streben nach endloser Freiheit, nach dem Glück. Und dann ist da der Gangerl, bei dem der 32-jährige Filmemacher den Eindruck hat, abzuprallen, nur an der Oberfläche zu kratzen. Wittmann scheint während des Filmes an dem ganzen Vorhaben zu zweifeln, weil er nie richtig zu Gangerl durchzudringen scheint.

Diese und diverse andere auftretenden Probleme während der Reise, wie einen plötzlich verschwunden Hauptdarsteller, einen durch Geisternetze verursachten Defekt am Bootspropeller oder die zahlreichen Schäden am Segel nach einem wilden Sturm, bespricht Julian Wittmann, dramaturgisch gut gelöst, via Videoanrufen mit seinem Bruder, Thomas Wittmann. Der 29-Jährige übernimmt während der drei Monate Drehzeit die Produktion im Hintergrund und pendelt zwischen dem indonesischen Festland und Deutschland hin und her. Gemeinsam mit den Brüdern begleitet man die spannende Reise auf der Bavaria II und gelangt als Zuschauer im Laufe des Films zu der Frage: Wie viel Glück steckt in der eigenen, individuellen Freiheit, wenn wir keiner fremden Illusion von Freiheit folgen?

Daheim in Roding hat Gangerl ein kleines Museum eingerichtet

Nach der Vorstellung bekam das Filmteam langen Applaus vom Publikum. Clemens und die Wittmann-Brüder nehmen sich viel Zeit und beantworten über 20 Minuten lang die Fragen der Zuschauer, ehrlich und authentisch, so wie der Gangerl auch im Film ist, so frei und offen redet er auch im Kinosaal. Wenn er von „daheim“ redet, dann meint Clemens schon immer noch Roding im bayrischen Wald, wo er während seiner Aufenthalte in Deutschland in einem umgebauten Holzschuppen ohne fließend Wasser bescheiden wohnt und dort auch ein kleines Museum hat, in dem er seine Schätze aus aller Welt aufbewahrt. „Darum kann sich gern jemand kümmern, wenn ich mal nicht mehr bin“, so der Gangerl. „Nach mir der Tod“, sei zwar eine seiner Überzeugungen, aber dass das alles, unter anderem das Andenken an die Häuptlingswürde, die ihm in Papua-Neuguinea verliehen wurde, eines Tages auf dem Müll landen könnte, das fände er dann doch schade.

Von Beginn des Films bis zum Moment als der letzte Besucher am frühen Abend aus dem Olympia Filmtheater nach Hause ging, war dieses Erlebnis eine echte, hautnahe und authentische Begegnung mit einem Menschen, der sein ganz persönliches Glück gefunden zu haben scheint. Der Gangerl geht nach dem Trubel möglichst bald zurück auf sein Boot. Das erzählt er im Interview. Thomas und Julian Wittmann haben, ganz wie es sich für kreative junge Filmemacher gehört, einige weitere Ideen in Petto. Aber erst mal geht es im Oktober nach der Kinotour mit „Ausgsting“ nach Adelaide, Australien, zum Filmfestival. Sicherheitshalber im Flugzeug - und nicht auf dem Boot.