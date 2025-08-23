Icon Menü
Der Friedhof in Lengenfeld wird verkleinert

Pürgen

Der Friedhof in Lengenfeld wird verkleinert

Der Friedhof in Lengenfeld wird infolge veränderter Bestattungsformen und wegen des Pflegeaufwands um 15 bis 20 Prozent verkleinert.
Von Christian Mühlhause
    Der Friedhof im Mühlweg in Lengenfeld wird verkleinert.
    Der Friedhof im Mühlweg in Lengenfeld wird verkleinert. Foto: Thorsten Jordan

    Der Friedhof in Lengenfeld soll verkleinert werden. Das hat der Gemeinderat Pürgen beschlossen. Bürgermeister Wilfried Lechler sagt dazu: „Er wurde sehr großzügig geplant. Da sich die Bestattungsformen verändert haben und die Pflege aufwendig ist, soll er wieder verkleinert werden.“ Dabei gehe es um 15 bis 20 Prozent der Fläche. Ein Teil soll wieder einer angrenzenden Pferdewiese zugerechnet werden und ein Fußweg rückgebaut werden. Ein weiterer Bereich soll mit Humus bedeckt und dann Gras angesäht werden. Vorgesehen ist laut Bürgermeister zudem in einem Teil das Gras für Bienen höher stehenzulassen. „Sollte künftig doch noch einmal mehr Platz benötigt werden, könnten die Flächen auch wieder genutzt werden“, betont Lechler. Ein Planer soll nun konkrete Vorschläge ausarbeiten.

