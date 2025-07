Vier Jahrzehnte, vier Pfoten: Der Sporthundeverein Landsberg feiert

Der Klang aufgeregten Bellens mischt sich mit fröhlichem Stimmengewirr. Auf dem Vereinsgelände des Gebrauchs- und Sporthundevereins Landsberg herrscht Feststimmung. Hundebesitzer, Vereinsmitglieder, Gäste und viele neugierige Besucher sind gekommen, um ein besonderes Jubiläum zu feiern: 40 Jahre Engagement für Hundesport, Ausbildung und Gemeinschaft. Zwischen Agility-Parcours, Vorführungen und Gastrobetrieb erzählt dieses Fest nicht nur von einer erfolgreichen Vereinsgeschichte, sondern es erzählt auch von der tiefen Verbindung zwischen Mensch und Tier, die hier seit Jahrzehnten gelebt wird.

Die Besucher erwartete ein abwechslungsreiches und spannendes Programm, das die Vielseitigkeit der Hundesportarten und die enge Bindung zwischen Hund und Halter widerspiegelt. Landsbergs Dritter Bürgermeister Felix Bredschneijder, seinerseits selbst Tierfreund und Hundebesitzer, ist Ehrengast. Vereinsvorsitzender Dirk Schmid berichtete vom Werdegang des GSV. Seit der Gründung im Jahre 1985, damals noch als „Gebrauchs- und Schutzhundeverein“ mit 50 Mitgliedern und Bauwagen als Vereinsheim, sei viel passiert: ein großes Gelände als Vereinsheim, über 140 Mitglieder sowie 14 aktive Trainer und zwei Trainees und eine Ausweitung des Angebots.

Früher stand der Fokus auf Gehorsam und Unterordnung

Auch der Hundesport selbst habe sich zum positiven weiterentwickelt. Früher war der Fokus auf Gehorsam und Unterordnung, heute geht es zunehmend um Spaß und positive Verstärkung, so Schmid. Moderne Sportarten wie Agility fördern die Kommunikation über Körpersprache und Motivation. Auch das Bild des Hundesportlers habe sich gewandelt: Anstatt strenger Disziplin stehen jetzt spielerische Elemente im Vordergrund. Die Ansprüche an die Ausbildung von Mensch, sowie an den Tierschutz seien deutlich gewachsen. Schmid: „Mir scheint es, als hätten wir mit all diesen Aufgaben und Aktivitäten der vergangenen Jahre eine Gemeinschaft geschaffen, in der sich Mensch und Tier nicht nur wohlfühlen, sondern die auch von Verantwortung, gegenseitiger Unterstützung und Respekt geprägt ist.“

Icon Vergrößern 40 Jahre Gebrauchs- und Sporthundeverein Landsberg mit (von links) Drittem Bürgermeister Felix Bredschneijder und den Vereinsvorsitzenden Christian Lorber und Dirk Schmid. Foto: Christina Wanner Icon Schließen Schließen 40 Jahre Gebrauchs- und Sporthundeverein Landsberg mit (von links) Drittem Bürgermeister Felix Bredschneijder und den Vereinsvorsitzenden Christian Lorber und Dirk Schmid. Foto: Christina Wanner

Der Hundesportverein verfolgt zwei Hauptziele: Erstens, den Hundesport zu fördern, indem Hunde sinnvoll ausgebildet und ihre Besitzer in den Hundesport integriert werden. Zweitens geht es um den richtigen Umgang mit Hunden und deren Haltern im öffentlichen Raum, einschließlich der Verantwortung, Hunde an der Leine zu führen und Hundekot zu beseitigen. Der Verein setzt auf ein flexibles Zehnerkarten-System für neue Mitglieder, das eine Art Probezeit darstellt und eine gute Grundlage für eine langfristige Mitgliedschaft biete. Das Kursangebot des Vereins ist vielfältig, angefangen bei Welpenkursen bis hin zu speziellen Gruppen für Junghunde, fortgeschrittene Hunde und problematische „Teenies und Rabauken“. Zudem gibt es Angebote für Familienhunde und sogar Kinder- und Jugendkurse. Viele Mitglieder engagieren sich ehrenamtlich, getrieben von der Leidenschaft, etwas mit ihrem Hund zu unternehmen und gemeinsam zu lernen.

Bei den Vorführungen steht die Nase der Hunde im Mittelpunkt

Zurück zu den Festlichkeiten: Los ging es mit der Vorführung der ersten Kategorie, Agility, einer schnellen und aufregenden Disziplin, bei der Hunde durch einen Parcours aus verschiedenen Hindernissen flitzen. Es folgte der Spürhundsport, bei dem Hunde ihre exzellenten Nasenfähigkeiten unter Beweis stellen und versteckte Objekte finden. Eine Stunde später stand in der Kategorie Obedience die enge Zusammenarbeit zwischen Hund und Halter im Mittelpunkt, während die Tiere präzise Gehorsamsübungen ausführen. Danach zeigte die sogenannte Rally Obedience eine etwas weniger strenge, aber ebenso herausfordernde Disziplin, bei der Hund und Halter gemeinsam einen Parcours mit verschiedenen Aufgaben absolvieren.

Später folgte das Longieren, bei dem Hunde auf einem großen Kreis trainiert werden, um auf Distanz mit ihrem Halter zu kommunizieren, danach stand die Unterordnung an, eine grundlegende Disziplin, die die Disziplin und den Gehorsam der Hunde in alltäglichen Situationen stärkt. Schließlich erwartete die Zuschauer eine spektakuläre Hunde-Show, bei der die Tiere ihr Können auf unterhaltsame Weise präsentierten.