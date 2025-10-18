Briefkästen an Schulen: Eine Initiative des Landsberger Jugendbeirats ist „Demokratie pur“

Was Briefkästen mit Demokratie zu tun haben, zeigte der Landsberger Jugendbeirat in seiner jüngsten Sitzung. Das Stichwort lautet: Partizipation. Vielen jungen Menschen ist kaum bekannt, was ein solcher Beirat macht, oder dass es ihn überhaupt gibt. Das möchten die Mitglieder in Landsberg ändern. Und zwar mit einer ganz simplen, aber effektiven Idee: An allen Schulen sollen demnach Briefkästen als Kontaktmöglichkeit aufgehängt werden. Schülerinnen und Schüler können sich dann ganz einfach – und wenn gewünscht anonym – an die jungen Beiräte wenden. So soll ein direkter Draht zwischen Jugendlichen und dem Gremium entstehen.

Bevor das Projekt umgesetzt werden kann, braucht es noch die Zustimmung der Schulleitungen. Die Fachoberschule (FOS) und das Dominikus-Zimmermann-Gymnasium (DZG) haben schon eingewilligt. Mechthild Wand, Schulleiterin des DZG, stehe „voll dahinter“, so der Sprecher des Jugendbeirats, Raphael Amouh. „Demokratie pur“, habe sie die Initiative genannt. Die Schülerinnen und Schüler sollen über die Sozialen Medien oder von den Lehrkräften über die neue Möglichkeit aufgeklärt werden, sobald die Kästen hängen.

Ideen für einen E-Scooter-Verleih in Landsberg werden vorgestellt

Außerdem ging es in der Sitzung um einen möglichen E-Scooter-Verleih in Landsberg. Das Thema ist nicht neu im Jugendbeirat. Anfang des Jahres wurden dazu erste Ideen vorgestellt. Beiratsmitglied Anna Besserer brachte nun konkrete Umsetzungsmöglichkeiten ein. 20 E-Scooter und fünf Abstellstationen, stellt sie sich für eine Pilotphase vor. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf 37.900 Euro. Das Ganze regional zu organisieren sei immer teurer, als mit großen Anbietern zusammenzuarbeiten, erklärte Besserer. Landsbergs Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann (Grüne), der die Sitzung leitete, fragte nach den konkreten nächsten Schritten. „Die Stadt selber wird es nicht betreiben“, merkte er an.

Den Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) und die Stadtwerke anzufragen, sei laut Jugendbeirat nun geplant. Doch es gab mehr Einwände: Funktioniert die Idee, wenn man die Roller nach dem Gebrauch wieder an die Stationen zurückbringen muss? Hartmann stellt sich das schwierig vor. Damit Fahrerinnen und Fahrer die Fahrzeuge überall abstellen könnten, bräuchte es aber eine eigene App. Dadurch würden weitere Kosten entstehen.

Neues Juze: Im Jugendbeirat geht es um die Inneneinrichtung

An der Lechstraße entsteht momentan das neue Jugendzentrum. Die Eröffnung ist nach aktuellem Stand am 6. Dezember vorgesehen. Mit welcher konkreten Veranstaltung das Gebäude eingeweiht wird, sei noch offen, so Moritz Hartmann. Es gibt auch noch einiges zu tun. Vor allem die Ausstattung und die Inneneinrichtung müssen noch geklärt werden. Die einzelnen Räume sollen nach und nach fertiggestellt werden. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem „Café“, wie der zentrale Raum mit vorläufigem Projektnamen heißt. Eine Theke und viele Sitzmöglichkeiten sind dort geplant. Auch eine besondere Beleuchtung für gemütliche Freitagabende dürfe nicht fehlen. Der Einrichtungsstil solle sich am „Industrial Style“ orientieren. Das passe auch gut zum Sichtbeton, so die Jugendlichen.

Neben dem „Café“ wartet auch das Musikzimmer darauf, eingerichtet zu werden. Die Vorschläge hierfür erinnern an amerikanische Tonstudios: Viele Perserteppiche, E-Gitarren und Platten als Deko an den Wänden, Retro-Möbel und dunkle Farben sind gewünscht. Farb- und Stoffmuster in Braun, Grau und Orange vom Beratungstermin bei einem Gastronomieeinrichter wurden präsentiert. Dabei muss auch immer auf Langlebigkeit und Praktikabilität geachtet werden. Nun müssen offizielle Angebote eingeholt und alles mit dem Bauamt abgesprochen werden. Dann kann das neue Juze wieder erste Anlaufstelle für junge Landsbergerinnen und Landsberger werden.

Denn nach dem Auszug aus dem Alten Jugendzentrum an der Spöttinger Straße in die Übergangslösung im Klösterl, wo auch die Beiratssitzung stattfand, sei ein Jahrgang verloren gegangen. „Jetzt kommt es wieder ins Rollen. Die Jungen fiebern auf den Neubau hin, damit es endlich weitergeht“, so die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendzentrums Landsberg. „Der Renner“, der momentan noch Jugendliche anziehe, seien die Spielekonsolen. In Zukunft wolle man dann auch über die geplanten Briefkästen Werbung machen, damit das Juze wieder mehr junge Menschen anlockt.