25 Jahre SOS-Familientreffpunkt MiniMax in Landsberg

Einige Spielgruppen-Kinder hatten mit ihren Familien und Gruppenleiterinnen ein Willkommenslied vorbereitet. Der Auftakt zur Jubiläumsfeier des SOS-Familientreffpunkts MiniMax in Landsberg ließ alle Gäste und Gratulanten die familiäre Atmosphäre des interkulturellen Begegnungsortes sofort erspüren. „Der MiniMax ist seit 25 Jahren ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt für Familien in und um Landsberg. Hier kommen Menschen zusammen; erfahren Unterstützung und Gemeinschaft – unabhängig von Herkunft oder sozialem Hintergrund“, sagte Bettina Erifiu-Wolf, Einrichtungsleiterin des SOS-Kinderdorfs Ammersee-Lech.

„Im MinMax wird Chancengleichheit tagtäglich gelebt. Jeder kann kommen, jede ist willkommen. Die Angebote fördern Kinder und Eltern. Der Familientreffpunkt ist dabei mehr als ein Ort zum Lernen. Er schafft einen Ort für positive Begegnungen, aus denen Freundschaften entstehen können, über Nationalitäten hinweg. Das ist genau das, was wir in Landsberg brauchen“, sagte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl. Im Anschluss an einen historischen Rückblick und die Dankesreden – die Koordinatorin des MiniMax Alexandra Teubner-Brown und Bereichsleitung Karin Schürmann würdigten ihre Mitarbeitenden in Gedichtform – tauschten sich die Gäste in lockererer Atmosphäre aus.

Eine Clownshow zum Lachen und Nachdenken

Am Jubiläumsnachmittag gebührte den Kindern und ihren Familien alle Ehre. Monika Calla brachte Groß und Klein mit ihrer Clownshow zum Lachen und Nachdenken über Freundschaft, Streit und Versöhnung. Als Clown Keks hat sie den Verdacht, dass ihre Freundin Pomp an verschiedenen Missgeschicken schuld ist, was ihre Beziehung auf eine harte Probe stellt. Die Märchenerzählerinnen Margit Stephan und Christl Subiabre erzählten Märchen aus der ganzen Welt und dazwischen gab es Bewegungslieder zum Mitsingen.

Im SOS-Familientreffpunkt MiniMax in der Spöttinger Straße 2a stehen Familien und Kinder im Mittelpunkt. In den Räumen finden wöchentliche Spiel- und Krabbelgruppen statt, die kleinen Kindern erste gemeinsame Erfahrungen ermöglichen. Das regelmäßige Elterncafé lädt Mütter und Väter ein, sich auszutauschen, Kontakte zu knüpfen und bei Bedarf Rat und Unterstützung zu erhalten. Ein besonderes Angebot sind die Elterntalk-Runden, in denen Eltern unter fachlicher Moderation Erfahrungen zu Erziehungsfragen teilen und Impulse für den Familienalltag mitnehmen können.

Darüber hinaus bietet der Familientreffpunkt kostenlose Deutschkurse für Frauen an. Während die Frauen lernen, werden ihre Kinder betreut. Weitere praktische Hilfen: Familien können im MiniMax Kindergeburtstage feiern oder eine Spielzeugkiste ausleihen. (AZ)