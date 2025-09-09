Der Wasserzweckverband Erpftinger Gruppe weiht den neuen Hochbehälter ein

Eine Millionenstadt, in der wochenlang die Wasserhähne ihrer Funktion nicht nachkommen können, die beim Aufdrehen einfach trocken bleiben: Was bei uns nur schwer vorstellbar ist, hat Iglings Pfarrer Jean Kapena beim Heimaturlaub in Kinshasa, Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo erlebt. „Ich war zwei Wochen in der Stadt mit 20 Millionen Einwohnern und während der ganzen Zeit gab es bei meinen Eltern kein Wasser aus der Leitung“, berichtete der Geistliche bei der Einweihung des neuen Hochbehälters des Wasserzweckverbands Erpftinger Gruppe. „So ein Hochbehälter wäre ein Traum.“

Wie wichtig die gesicherte Versorgung der Menschen mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser ist, klang bei allen Reden anlässlich der Einweihung und offiziellen Inbetriebnahme des Wasserspeichers im Erpftinger Moos an. So betonte der Vorsitzende des Wasserzweckverbands (WZV) Erpftinger Gruppe, Hurlachs Bürgermeister Andreas Glatz, dass „die Wasserversorgung von grundlegender Bedeutung für Leben, Gesundheit und das Funktionieren unserer Gesellschaft ist. Uns hier stellt sich zum Glück nicht die Frage, woher unser Trinkwasser kommt, ob wir gar darum kämpfen müssen.“ Rudolf Bildstein, ausführender Bauingenieur vom Büro IWA GmbH in Kempten erklärte: „Ich weiß dass es abgedroschen klingt, aber Wasser ist unser kostbarstes Gut. Wasser ist das Lebensmittel Nummer eins.“

Hurlachs Bürgermeister Andreas Glatz, Vorsitzender des Wasserzweckverbands Erpftinger Gruppe, erläuterte die Funktion des neuen Bauwerks.

Der Hochbehälter hat ein Volumen von 735.000 Litern

Andreas Glatz hatte kurz die Funktion des neuen Bauwerks vorgestellt. So werde der Hochbehälter benötigt, um Wasser aus den beiden Quellen im Oberen Moos in unmittelbarer Nachbarschaft für größere Entnahmemengen zu puffern. Als Beispiel nannte Glatz die gesicherte Löschwasserversorgung bei einem Brand in Erpfting. Überschüssiges Wasser aus den beiden Quellen werde dem hier vorbeifließenden Luibach zugeführt. Die auf dem Dach des Gebäudes mit Hochbehälter und technischen Anlagen installierte PV-Anlage liefere nicht nur hier notwendige Energie. Überschüssiger Strom könne über eine während der Bauphase geschaffene Verbindung in zwei neu installierte Stromspeicher im grundlegend sanierten und modernisierten Wasserwerk geleitet und dort gepuffert werden.

Bauingenieur Bildstein ging auf die gesamte Bauphase ein. Für das Kemptener Büro habe das Projekt mit dem Auftrag einer Konzeptuntersuchung im November 2020 begonnen. Statt einer Sanierung des bestehenden, zu kleinen Hochbehälters sei ein Neubau möglichst nahe an den Quellen vorgeschlagen und vom WZV angenommen worden. Dass es ein Edelstahltank für die Lagerung des wichtigsten Lebensmittels wurde, ist für Bildstein logisch. Schließlich seien doch Milch, Bier oder Wein seit Jahrzehnten bereits in solchen Tanks gelagert.

Zur Einweihungsfeier kamen zahlreiche Interessierte. Den Segen gab es durch Pfarrer Jean Kapena Mwanza.

Im April 2023 war Spatenstich für das Projekt. Entstanden ist ein wärmegedämmtes Gebäude in Stahlbeton- und Holzbauweise mit PV-Anlage für den Eigenbedarf. Der Hochbehälter hat ein Volumen von 735.000 Litern und ist damit fast viermal größer als der bisherige Behälter. Er wird vollautomatisch gereinigt, muss also nicht mehr begangen werden. Über die Lebensdauer sagte Bildstein, der erste vom Büro geplante Hochbehälter sei seit 2004 in Betrieb und zeige keinerlei Verschleißerscheinungen. Aktuell fehle noch die Umlegung der Hauptwasserleitung, diese solle noch bis Jahresende durchgeführt sein. Dann könne der Hochbehälter in Igling vom Netz genommen und rückgebaut werden. Die Gesamtkosten des Projekts werden laut Bauingenieur bei netto 1,95 Millionen Euro liegen.

Die Sanierung des Wasserwerks ist abgeschlossen

Auch die abgeschlossene Sanierung des etliche Meter entfernten Wasserwerks wurde gefeiert. Das mehr als 100 Jahre alte Häuschen mit seiner für den Jugendstil typischen Offenlegung der Technik im Inneren sei ein architektonisches Juwel, schwärmte der mit der Planung beauftragte Architekt Christoph Mayr. Zunächst mussten Leitungen gesucht und die in den Außenmauern aufsteigende Feuchte in den Griff bekommen werden. Fenster und Fensterläden wurden mit Originalbauteilen hergerichtet, die Eingangstür ist renoviert und im Original erhalten. Das Dach ist abgedichtet, ebenso die Jugendstil-Fenster im First. Die Kosten konnten niedrig gehalten werden. Laut Mayr hat die Maßnahme 160.000 Euro gekostet. 25.000 Euro dürfen von verschiedenen Förderstellen erwartet werden.

Auch die abgeschlossene Sanierung des Wasserwerks wurde gefeiert.

Den Tag der offenen Tür mit Führungen nutzten viele Interessierte. Viel los war auch an der Quelle West, wo Martin Michl von den Stadtwerken Landsberg nicht nur die Funktion der im Jahr 2018 für 514.000 Euro sanierten Quelle erläuterte. Er blickte auch zurück auf die Anfänge der Wasserversorgung vor 120 Jahren. 1911 schließlich sei von den Gemeinden Erpfting, Ober- und Unterigling sowie Hurlach ein Wasserversorgungsverein (WVV) gegründet worden. Das Wasserwerk wurde gebaut, die darin installierte Turbine erhöhte den Wasserdruck. Der Hochbehälter am Stoffersberg sei 1934 gebaut und an das Stromnetz angeschlossen worden. 1968 wurde aus dem „WVV“ ein „WZV“, dem neben den Gemeinden Igling und Hurlach für den Landsberger Stadtteil Erpfting die Stadtwerke Landsberg angehören. Letztere sind seit 2008 als Betriebsführer für Pflege der Quellen und Überwachung der Wasserqualität verantwortlich. Die Verwaltung obliegt der Verwaltungsgemeinschaft Igling.

Der WZV Erpftinger Gruppe versorgt laut Andreas Glatz derzeit rund 7500 Menschen und viele Tiere mit Wasser. Und das auch bei einem etwaigen Stromausfall: Das Quellwasser läuft mit natürlichem Druck dem Hochbehälter zu und kann außer Erpfting (Druckerhöhung mittels Notstromaggregat) an die Mitgliedsgemeinden, zu denen auch die „Wassergäste“ Großkitzighofen, Kleinkitzighofen und Lamerdingen gehören, weitergeleitet werden.