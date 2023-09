Gartenwinkel-Tag am Weberhof in Dettenschwang

Der Weberhof in Dettenschwang lädt zur großen Tomatenschau.

Alle Tomaten-Liebhaber können sich am Sonntag, 10. September auf dem Weberhof in Dettenschwangauf eine große Sortenschau von über 200 verschiedenen Tomaten freuen. Sämtliche Sorten, die Annemarie Weber in ihrem Garten anbaut, sind samenfest. Am Gartenwinkel-Tag werden auch reife Samenfrüchte an Interessierte abgegeben. Das neue Gewächshaus mit den reifenden großen Fleischtomaten und Ochsenherzen ist eine Augenweide. Selbstverständlich gibt es auch Tipps zu Anbau, Düngung, Kompost und dem richtigen Gießen sowie der Verwertung der aromatischen Paradeiser.

Annemarie Weber steht mit ihren Tipps und Tricks zum erfolgreichen Tomaten-Anbau und vielem mehr am Sonntag, 10. September, zwischen 13 und 18 Uhr zur Verfügung. (AZ)