Landkreis Landsberg: So wird der Garten zum Naturgarten

Plus Etliche Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer aus dem Landkreis Landsberg lassen ihren Naturgarten zertifizieren. Unsere Redaktion erklärt, welche Kriterien dafür erfüllt werden müssen und stellt einen Garten in Dettenschwang vor.

Mit der Zertifizierung und Verleihung der Plakette „Bayern blüht – Naturgarten“ würdigen die gartenbaulichen Verbände eine boden- und wasserschonende Bewirtschaftung sowie den Erhalt der Artenvielfalt im Haus- und Kleingarten. Sie regen damit zur Nachahmung an. Auch im Landkreis Landsberg haben sich einige Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer zertifizieren lassen. Wir stellen sie und ihre Gärten vor. Heute den Garten von Anneliese Weber aus Dettenschwang. Unsere Redaktion war vor Ort, als eine Kommission den Garten zertifiziert hat.