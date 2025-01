Sternsinger Dettenschwang und Dettenhofen

Am 5. Januar wurden die Könige nach einem feierlichen Gottesdienst von Pfarrer Walser entsendet. Trotz der widrigen Wetterbedingungen machten sich drei Königsgruppen in Dettenschwang und zwei Königsgruppen in Dettenhofen auf den Weg und konnten dabei folgende Spenden für Kenia sammeln: in Dettenschwang 2458 Euro und in Dettenhofen 1365 Euro.

