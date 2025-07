Zum Jubiläum gibt es das Modell eines Feuerwehrautos

Wie in viele anderen Orten auch feiert die Feuerwehr Hagenheim heuer ihr 150-jähriges Bestehen. Zu den Festlichkeiten mit Festumzug reiste auch die Partnerfeuerwehr aus Marbach am Neckar an, die den Freunden aus Oberbayern mit einem Feuerwehr-Oldie Baujahr 1964 ausgeholfen hat, bis im Frühjahr das neue Feuerwehrauto geliefert wird, wie Kommandant Rainer Zeller und Bürgermeisterin Ulrike Högenauer sagten. Das Geschenk aus Marbach, ein Bild auf Platte vom alten Mercedes-Feuerwehrauto, dürfte daher einen Ehrenplatz im Feuerwehrhaus in Hagenheim erhalten.

Der Festtag begann mit einem Kirchenzug zur Kirche Maria Rosenkranzkönigin, wo Pfarrer Fernandes Joaquim Valerian Superior P. zusammen mit Diakon Franz Bauer die Messe gestaltete. Anschließend ging es mit einem Festzug durch Hagenheim zum Feuerwehrhaus. Kommandant Rainer Zeller wusste so manche Anekdoten aus früheren Jahren, als es nach der Feuerwehrübung noch zum Baden in den Egelsrieder See ging. Ehrengäste waren der Vorsitzende des Bezirksfeuerwehrverbands Oberbayern, Dr. Rüdiger Sobotta, Bundestagsabgeordneter Michael Kießling und Kreisbrandrat Christoph Resch. Bürgermeisterin Ulrike Högenauer dankte der Feuerwehr, die immer für die Allgemeinheit da sei. Als Geschenk überreichte sie ein Modell eines modernen Feuerwehrfahrzeugs LF10, das im Frühjahr 2026 nach Hagenheim kommen soll.

Bürgermeisterin Ulrike Högenauer überreichte Kommandant Rainer Zeller ein symbolisches Feuerwehrauto als Modell. Foto: Alwin Reiter

Auf dem Gelände waren etliche Fahrzeuge ausgestellt. Die Feuerwehr aus Seehausen am Staffelsee zeigte ihr Fahrzeug zur Seerettung, die Bundeswehr Fahrzeuge der Einheit „Aufklärungs-Bataillon“ aus Füssen. Eines davon in der Feuerwehrfarbe, mit einem 23 Meter Teleskoparm und einer großen Plattform, über die Verletzte gerettet werden können. Voll ausgefahren kann die Plattform mit 700 Kilogramm belastet werden. Auch das Technische Hilfswerk aus Landsberg stellte seine Fahrzeuge zur Besichtigung bereit. Im Einsatzleitwagen der Feuerwehr München können im Notfall Hubschrauber-Einsätze koordiniert werden. Das Aufgabengebiet reicht von Deggendorf bis Garmisch und ins Allgäu bis Kempten. Eine Einheit der Malteser verköstigte die Besucherinnen und Besucher mit einer Suppe. Zwölf Kilogramm Kartoffel mussten dafür geschält werden.