Kaltenberger Ritterturnier: Diese Arbeit verdient eine Bühne

Einer der Akrobaten von den Flugträumern brachte es auf den Punkt, als er bei seinem Auftritt sagte: „Zirkus ist nicht nur schön, sondern auch viel Arbeit“. Denn das sieht man. Hinter jedem Feuerstab, der stets sicher wieder in den Händen landet, jeder akrobatischen Verrenkung und den aufwendig gestalteten Kostümen stecken viele Stunden Arbeit. Gleichzeitig begeben sich einige der Artisten regelmäßig zur Unterhaltung des Publikums in Gefahr. Bei den Flugträumern etwa entflammte sich bei einer Jonglage kurzerhand das Haar von einem der Artisten. Kurz ausgeklopft, ging es nahtlos weiter, als wäre nie etwas passiert. In der Arena bleibt einem derweil der Atem stocken, wenn die Stunt-Frauen und -Männer sich waghalsig vom Sattel des Pferdes aus in alle möglichen Richtungen begeben – manche Figuren so wahnsinnig, dass man selbst nie geglaubt hätte, dass so etwas überhaupt möglich ist.

Das Kaltenberger Ritterturnier bietet Unterhaltung in verschiedenen Formen

Dass man auf dem Kaltenberger Ritterturnier in eine andere Welt eintaucht, klingt zwar abgedroschen, beschreibt es jedoch schlicht am besten. Es handelt sich dabei nicht um eine lieblos zusammengewürfelte Ansammlung an Ständen, sondern um einen eigenen kleinen Organismus, durch dessen pulsierendes Herz alle Besucherinnen und Besucher mit Staunen hindurchlaufen können. Hervorzuheben ist dabei die Gauklernacht, die den Kern des Turniers besonders authentisch zusammenfasst. Denn ohne die Gauklerinnen und Gaukler wäre Kaltenberg zu dieser Zeit nicht, was es inzwischen geworden ist.

Ein Besuch bei dem Fest kann man somit auch getrost jenen ans Herz legen, die mit Mittelalter-Krams eigentlich nichts am Hut haben. Ob Kunsthandwerk, kulinarische Leckerbissen oder unterhaltsame Shows: an jeder Ecke gibt es etwas Neues, was sich zu entdecken lohnt.